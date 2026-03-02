Maersk, Hürmüz Boğazı geçişlerini askıya aldı

Danimarka merkezli Maersk’ten yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası, İran'ın geçişleri kapattığı öne sürülen Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Maersk’e ait gemilerdeki mürettebatın, gemilerin ve gemilerdeki yüklerin güvenliğinin şirket için öncelikli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemi seferlerini askıya alıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölge limanlarına uğrayan seferlerde gecikmeler, rota değişiklikleri veya sefer saatlerinde düzenlemeler yapılabileceği de kaydedildi.

⁠ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.