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Mahalleli kadınlardan çevre dostu proje: Atık yağlar sabuna dönüşüyor

27.08.2026 - 12:12 | Son Güncellenme:

#Malatya Battalgazi#Çevre Dostu Proje#Atık Yağ Sabun

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kadınlar, evlerden topladıkları atık kızartma yağlarını sabuna dönüştürerek çevrenin korunmasına ve geri dönüşüme katkı sunuyor.

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Mahalleli kadınlardan çevre dostu proje: Atık yağlar sabuna dönüşüyor

Üniversite Mahalle Muhtarı Esra Polat'ın girişimleriyle bir araya gelen kadınlar, İnönü Üniversitesinin desteğiyle mahalledeki gönüllülerin de katılımıyla atık yağları sabuna dönüştürmek için kolları sıvadı.

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Evlerden topladıkları atık kızartma yağlarını üniversitenin tahsis ettiği alana getiren kadınlar, burada akademisyenlerin desteğiyle sabun üretiyor. Çalışmada üretilen sabunların okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılması planlanıyor.

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İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Önal, AA muhabirine, kadınlara teknik konuda destek verdiklerini söyledi. Yemeklik atık yağların doğaya bırakılmasının çevreye zarar verdiğini ifade eden Önal, bu yağların sabuna dönüştürülmesinin geri dönüşüm açısından önemli olduğunu belirtti.

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Kadınların emeğini değerli gördüklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Yağlardan yapılan katı sabunlar doğal sabunlardır, el ve beden temizliğinde kaliteli temizleyicidir. Kızartmalarda kullandığımız yağları bu amaçla kullandığımızda da ülke ekonomisine faydası olacak. Katı sabunu yenilebilir yağlardan da yapabiliriz. Sabunları artık yağlardan yaptığımızda belki Türkiye geneli çöpe atılan milyonlarca ton yağı ekonomiye kazandırmış olacağız."

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Muhtar Esra Polat da çevreyi kirleten atık yağları değerlendirilebilir bir kaynak olarak gördüklerini söyledi. İnönü Üniversitesinin üretim yapmaları için kendilerine yer tahsis ettiğini ifade eden Polat, şöyle devam etti:

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"Güzel sonuçlar aldık. Bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Atıkları yeniden kaynaklara dönüştürerek ekonomiye kazandırmak en büyük amacımız. Burada sabun üretiyoruz, aslında değer üretiyoruz. Kadınlar emek veriyor. Ticari hiçbir kaygımız ve amacımız yok. Ürettiğimiz sabunları kurum ve kuruluşlara, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere bağışlamak istiyoruz. Şu ana kadar 300 litre civarında atık yağ topladık."

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KADINLARA SABUN ÜRETİMİ EĞİTİMİ VERİLİYOR

Sabun üretimi konusunda kadınlara eğitim veren Emine Uslu, toptan üretimin yanı sıra bu alanda eğitimler verdiğini söyledi. Uslu, iki gündür kadınlara uygulamalı eğitim verdiğini belirterek, 25 ve 50 kilogramlık üretimlerde uygulanacak yöntemleri anlattıklarını ifade etti.

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Toplu üretimin ardından Arap sabunu ve sıvı el sabunu yapımına geçeceklerini aktaran Uslu, kadınların evlerinde bulunan malzemelerle çalışmaya katıldıklarını kaydetti. Çalışmaya katılan Gülten Günel, evinde biriktirdiği atık kızartma yağlarını getirerek değerlendirdiğini belirtti.

Ev hanımı Esra Yetkiner de atık yağların suyu kirletmesinin önüne geçmek amacıyla çalışma yaptıklarını, lavantalı ve kahveli katı sabunlar üretmeye başladıklarını söyledi.

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