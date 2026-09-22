Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMakine sektöründe ihracat arttı
HaberlerUzmanpara

Makine sektöründe ihracat arttı

22.09.2026 - 11:43 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat Artışı#ABD

Makine sektörünün ihracatı, yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Makine sektöründe ihracat arttı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, ocak-ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İhracatta miktar bazında yüzde 6,8 düşüş yaşansa da birim fiyatlarında sağlanan yükseliş değer bazında yüzde 1 artış getirdi.

Altın neden yükselmiyor? Piyasalar tek noktaya kilitlendi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın neden yükselmiyor? Piyasalar tek noktaya kilitlendiHaberi Görüntüle

Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla yüzde 7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken, onu 1,6 milyar dolar ihracat ve yüzde 29,4 artışla ABD izledi. Mısır, Hollanda, Ukrayna ve Kazakistan'da çift haneli artışların kaydedildiği bu dönemde Irak ve Rusya pazarlarında yüzde 30'un üzerinde daralma yaşandı.

STRATEJİK SEKTÖRLERE UZUN VADELİ DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin küresel dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini, Avrupa'daki ekonomik baskıların ve Çin'in artan ihracatının küresel rekabeti zorlaştırdığını belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türkiye'nin bu süreçte sanayinin rekabet gücünü verimlilik, yeşil dönüşüm ve teknolojik kapasite artışıyla güçlendirmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) bu açıdan önemli bir çerçeve sunduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

Stratejik sektörlere yönelik uzun vadeli kamu desteğinin savunma sanayisinin yanı sıra raylı sistemler, enerji ekipmanları ve sağlık teknolojileri gibi stratejik makine kollarına da yaygınlaştırılmasının kapasite artışı sağlayacağını belirten Yılmaz, kamunun yönlendirici rolünün Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirebileceğini kaydetti.

Haberin Devamı

Sevda Kayhan Yılmaz, teşviklerin net karlılık yerine faaliyet karı ve net katma değeri, ayrıca ithalat bağımlılığı ve net döviz getirisi gibi kriterleri esas alarak ekonomiye kalıcı değer sağlayan imalatçıları desteklemesi gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE TEK MERKEZLİ STRATEJİ ÖNERİSİ

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz, sanayinin rekabetçiliğini artırmaya yönelik adımların makine sektörü özelinde daha etkin hale gelmesi için yeni ve çevik bir kurumsal mimariye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Sektördeki kamu çalışmalarının tek bir stratejik vizyon etrafında birleştirilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, teknolojik bağımsızlık ve küresel rekabet açısından makine sektörünün stratejik önemine işaret etti.

Haberin Devamı

Yılmaz, "Kamu kurumlarımızın mevcut birikimini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının vizyonunda, tek bir merkezde birleştirecek bir 'Makine Sanayi Strateji Başkanlığı' oluşturulmasını gereklilik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 14 kentte alarm verdi: Yaz havası bitti: İstanbul dahil sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Meteoroloji 14 kentte alarm verdi: Yaz havası bitti: İstanbul dahil sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Süper Lige geri dönüyor Gedson Fernandes için sürpriz transfer iddiası
Süper Lig'e geri dönüyor! Gedson Fernandes için sürpriz transfer iddiası
WhatsAppta yeni dolandırıcılık: Tanıdıktan gelen borç mesajlarına dikkat
WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık: Tanıdıktan gelen borç mesajlarına dikkat!
Manisada okul önünde silahlı saldırı
Manisa'da okul önünde silahlı saldırı!
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKİMLER FONLANDI?
Zafer Şahin
Zafer Şahin8 korumayla gezen foncu
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOğuzhan Koç’un tartışılan üslubu
Eren Aka
Eren AkaBiz gidiyorduk şimdi onlar gelecek!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFotoğrafın peşinde İstanbul’da şehir turu
İlgili Haberler
Bodrum merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon Aralarında örgüt elebaşı da var: 12 gözaltı
Bodrum merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon! Aralarında örgüt elebaşı da var: 12 gözaltı
Manisada okul önünde saldırı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır
Manisa'da okul önünde saldırı! Erdoğan: Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden duyurdu: Filistinin sesi olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden duyurdu: Filistin'in sesi olacağız
Kurtlar Vadisinin Ömer Babası Emin Olcaydan ifade sonrası ilk açıklama: Savcılarımıza çok iş düşüyor
Kurtlar Vadisi'nin "Ömer Baba"sı Emin Olcay'dan ifade sonrası ilk açıklama: Savcılarımıza çok iş düşüyor