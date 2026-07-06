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MAKTEK Avrasya 2026 Fuarı eylül ayında başlıyor

06.07.2026 - 12:54 | Son Güncellenme:

#MAKTEK Avrasya 2026#Üretim Teknolojileri#Endüstri 4.0

Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir üretim merkezi değil, küresel sanayinin yeni stratejik üretim üssü olarak konumlandırmayı hedefleyen MAKTEK Avrasya 2026 Fuarı, "Türkiye is Key" vizyonuyla İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

MAKTEK Avrasya 2026 Fuarı eylül ayında başlıyor

TÜYAP Fuarcılık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Makine İhracatçıları Birliğinin (MİB) destekleri, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (TİAD) işbirliğiyle Tüyap Fuarcılık Grubu organizasyonunda gerçekleştirilecek MAKTEK Avrasya 2026, 28 Eylül-3 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

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MAKTEK Avrasya 2026, daha hızlı, daha verimli, daha hassas ve daha akıllı üretim anlayışını merkeze alarak CNC sistemlerinden robotik çözümlere, dijital üretim platformlarından sürdürülebilir üretim modellerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesini sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Fuarın bu yılki mottosu "DAHA" olarak belirlenirken, Endüstri 4.0 ve 5.0 uygulamaları, dijital ikiz teknolojileri ile veri odaklı üretim modelleri fuarın öne çıkan gündem başlıkları arasında yer alacak.

Küresel üretim dengeleri yeniden şekillenirken artan maliyet baskıları, tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve jeopolitik belirsizlikler sanayi yatırımlarının yönünü değiştiriyor. Şirketler artık daha güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir üretim merkezlerine yöneliyor. Bu dönüşümün en kritik döneminde MAKTEK Avrasya 2026, "Türkiye is Key" vizyonuyla Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir üretim merkezi değil, küresel sanayinin yeni stratejik üretim üssü olarak konumlandırıyor.

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ÜRETİMİN GELECEĞİNDE TÜRKİYE MERKEZ

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Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri, iş gücü baskısı ve üretim kapasitesindeki daralma üreticileri alternatif pazarlara yönlendirirken Asya'da yaşanan tedarik zinciri riskleri de güvenli üretim merkezlerine olan ihtiyacı artırıyor. MAKTEK Avrasya 2026'nın da bu stratejik avantajı uluslararası iş dünyasına güçlü bir mesajla taşıyarak, üretimin geleceğinde Türkiye'nin merkezdeki konumunu öne çıkarması hedefleniyor.

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"ŞİRKETLERİMİZİN KÜRESEL ÖLÇEKTE DAHA GÖRÜNÜR HALE GELMESİNE KATKI SAĞLAYAN ÖNEMLİ PLATFORMDUR"

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TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, MAKTEK Avrasya'nın yalnızca bir fuar olmanın ötesinde, sektörün geleceğini şekillendiren stratejik bir platform olduğunu belirtti. MAKTEK Avrasya'nın takım tezgahları ve üretim teknolojileri alanında Türkiye'nin ve bölgenin en kapsamlı buluşma noktalarından biri olduğunu vurgulayan Akyüz, "Şirketlerimizin yeni pazarlara açılmasına, rekabet güçlerini artırmasına ve küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağlayan önemli bir platformdur." ifadelerini kullandı.

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"ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KÜRESEL ÖLÇEKTE BULUŞTUĞU GÜÇLÜ BİR ORGANİZASYON OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MAKTEK Avrasya'nın Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası ölçekte temsil eden en önemli organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak, "MAKTEK Avrasya, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrasya bölgesinin üretim teknolojileri alanındaki en güçlü buluşmalarından biri haline geldi. Firmalarımıza uluslararası pazarlara erişim imkanı sunarken Türkiye'nin üretim kabiliyetini ve mühendislik gücünü dünyaya tanıtan MAKTEK Avrasya, üretim teknolojilerinin küresel ölçekte buluştuğu güçlü bir organizasyon olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MAKTEK Avrasya'nın makine imalat sektörünün gelişimine yön veren en önemli organizasyonlardan biri olduğunu kaydeden MİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek, sanayinin gelişiminde stratejik rol oynayan makine imalat sektörünün gücünü artırmanın ancak teknoloji, üretim kapasitesi ve işbirliklerinin birlikte gelişmesiyle mümkün olacağını ifade etti. İğrek, "MAKTEK Avrasya, makine imalat sektörünün bugününü güçlendiren ve geleceğini şekillendiren en önemli organizasyonlardan biri olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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MAKTEKVERSE KURGUSUYLA İNTERAKTİF BİR DENEYİM PLATFORMUNA DÖNÜŞECEK

Fuar, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olmanın ötesine geçerek MAKTEKVERSE kurgusuyla interaktif bir deneyim platformuna dönüşecek. Bu yapı kapsamında öğrenciler, genç mühendisler ve girişimler için yenilikçi projelerin ve ileri üretim çözümlerinin sergileneceği Tech-Force Area ile sektörün önde gelen isimlerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı Effect-Force Area ziyaretçileri ağırlayacak. Effect-Force Area kapsamında, Makina Mühendisi M. Sinan Çalık moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "CNC Takım Tezgahları Söyleşisi", fuarın öne çıkan bilgi paylaşım etkinliklerinden biri olacak.

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