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Malatya'dan 250 milyon dolarlık ihracat

29.10.2026 - 11:51 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Malatya İhracat#Kuru Meyve Sektörü

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı Malatya'dan 9 ayda 250 milyon 346 bin dolarlık ihracat yapıldı.

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Malatyadan 250 milyon dolarlık ihracat

 

Malatya'nın ihracatı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 250 milyon 346 bin dolara ulaştı. Kentten söz konusu dönemde en fazla ihracat kuru meyve ve mamulleri sektöründe yapıldı. 108 milyon 259 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatını 20 milyon 756 bin dolarla makine ve aksamları, 12 milyon 218 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri sektörü takip etti.

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Eylül ayı ihracatı yüzde 81 arttı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan zirai donun ihracatı ve şehir ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu yıl kuru meyve ve mamulleri sektöründe olumlu artışlar beklediklerini aktaran Sadıkoğlu, şöyle konuştu: "Malatya'mızın eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artarak 44,5 milyon dolara ulaşması bizler için sevindirici bir gelişme oldu. Yılın ilk 9 ayında ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 250,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don felaketi, başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimimizde ciddi kayıplara yol açmış, ihracatımızı ve şehir ekonomimizi olumsuz etkilemişti. Bu yıl yeni mahsulün pazara sunulmasıyla birlikte kuru meyve ve mamulleri sektöründe yaşanan toparlanma yıl sonu istatistiğine pozitif katkı sunacaktır."

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Diğer sektörlerdeki dış satım artıyor

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Bu yıl iklimlendirme sanayisi, hububat ve bakliyat ile diğer sektörlerde de artış gözlemlediklerini belirten Sadıkoğlu, ihracatta yakalanan olumlu ivmeyi diğer sektörlere de yaymak istediklerini ifade etti.

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İhracatta kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini dile getiren Sadıkoğlu, şunları kaydetti: "6 Şubat 2023 depremleri ve ardından gelen zirai don afeti gibi büyük zorluklarla mücadele eden üyelerimizin tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu çaba ve performans takdiri hak ediyor. Deprem sürecinin etkileri ile birlikte başta enerji olmak üzere artan üretim maliyetleri ve finansmana erişimde yaşadığımız güçlüklere rağmen elde edilen tablo, iş insanlarımızın kararlılığının bir göstergesi. İnanıyoruz ki sanayicimiz, üreticimiz ve ihracatçımız desteklendiği ölçüde şehrimizin ihracatına ve istihdamına daha güçlü katkılar sunmayı sürdürecektir. İhracattaki olumlu gelişmelerin kalıcı hale gelmesi için işletmelerimizin önünü görebilmesi yatırım kararlarını güvenle alabilmesi büyük önem taşıyor."

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Sadıkoğlu, yıl sonunda sona erecek 6. Bölge Teşvikleri'nin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasını talep ettiklerini kaydetti.

 

 

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