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Marmaraereğlisi LNG Terminali'nin depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkacak

13.07.2026 - 12:32 | Son Güncellenme:

#Marmaraereğlisi LNG Terminali#Doğal Gaz Depolama#Enerji Güvenliği

BOTAŞ tarafından işletilen Marmaraereğlisi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali'nde yapımına başlanan 160 bin metreküp kapasiteli ek depolama tankıyla terminalin depolama kapasitesi artırılacak.

Marmaraereğlisi LNG Terminalinin depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemilerle sıvı olarak gelen doğal gazın depolanması, ihtiyaç durumunda yeniden gazlaştırılması veya sıvı halini koruyarak kara tankerleriyle sevk edilmesi, enerji arz güvenliğine esneklik kazandırırken kaynak çeşitliliği de sağlıyor.

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Tekirdağ'da bulunan Marmaraereğlisi LNG Terminali, günlük 37 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile özellikle doğal gaz tüketiminin yoğun olduğu kış aylarında stratejik bir rol üstleniyor. Terminal, küresel LNG filosunda yer alan konvansiyonel gemilerin yanı sıra Q-Flex ve Q-Max sınıfındaki yüksek kapasiteli gemileri de kabul ediyor.

Yıllık ortalama 65 LNG gemisinin yanaştığı terminal, Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini tek başına karşılayarak enerji arz güvenliğinin en önemli unsurlarından biri olarak dikkati çekiyor.

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DÖRDÜNCÜ DEPOLAMA TANKI İLE KAPASİTESİ 160 BİN METREKÜP ARTIRILACAK

Gemilerle gelen LNG'nin depolanması ve gazlaştırılarak ulusal iletim sistemine verilmesinin yanı sıra kara tanker dolumu, yakıt alma ve yeniden yükleme operasyonlarını gerçekleştiren terminalin kapasitesi inşasına başlanan dördüncü depolama tankı ile 160 bin metreküp artırılacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Marmaraereğlisi LNG Terminali'nin farklı kaynaklardan doğal gaz tedarik edebilme kabiliyetinin, yüksek depolama kapasitesi ve güçlü gazlaştırma altyapısıyla Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin kritik unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

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Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmaların güçlü bir altyapının önemini gösterdiğini belirten Bayraktar, "Bu yeni yatırım, doğal gaz altyapımızı güçlendirecek. Tesisin toplam LNG depolama kapasitesi 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe çıkacak. Doğal gaz altyapımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bu gibi yatırımlar, krizlere karşı dayanıklılığımızı artıracak." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin 2 LNG terminali ve 3 Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere toplamda 5 LNG giriş noktası bulunuyor. Marmaraereğlisi LNG Terminali'nin yanı sıra Dörtyol FSRU ve Saros FSRU BOTAŞ tarafından işletiliyor.

Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda 2016'da günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitesi, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe ulaştı. Bakanlık, iki yeni FSRU ile kapasiteyi günlük 200 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

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