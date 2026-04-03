Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

03.04.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,87 arttı, aylık %1,94 arttı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,82 artış olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %32,36 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,36 artış, ulaştırmada %34,35 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %42,06 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,25, ulaştırmada 5,45 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,04 yüzde puan oldu.

Altında 2 kritik ihtimal! Düşüş sonrası ‘aceleci olmayın’ uyarısı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında 2 kritik ihtimal! Düşüş sonrası ‘aceleci olmayın’ uyarısıHaberi Görüntüle

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %1,80 ARTTI

Haberin Devamı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,80 artış, ulaştırmada %4,52 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %1,91 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,46, ulaştırmada 0,75 ve konutta 0,22 yüzde puan oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Son dakika: Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika: Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli olduHaberi Görüntüle

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mart ayı itibarıyla, 40 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 127 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Haberin Devamı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %30,11 ARTTI, AYLIK %1,45 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,45 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,50 artış olarak gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR
İranda düşen ABD savaş uçağındaki 2. pilot da bulundu Trumptan açıklama geldi
İran'da düşen ABD savaş uçağındaki 2. pilot da bulundu! Trump'tan açıklama geldi
Altında 4 haftalık çöküşe son Rüzgar terse döndü: 3 kritik gelişme radarda
Altında 4 haftalık çöküşe son! Rüzgar terse döndü: 3 kritik gelişme radarda
Galatasarayın mağlubiyeti sonrası Hasan Şaştan Icardi tepkisi Depar atacak gücü yok
Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası Hasan Şaş'tan Icardi tepkisi! 'Depar atacak gücü yok'
Bahar Şahinden şok itiraf Onun için hapis yatarım
Bahar Şahin'den şok itiraf! 'Onun için hapis yatarım'
İlgili Haberler
Bursada bir araca seyir halinde yorgun mermi isabet etti
Bursa'da bir araca seyir halinde yorgun mermi isabet etti
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye rekor ceza 3 polisi yaralamıştı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye rekor ceza! 3 polisi yaralamıştı
Aksarayda Yan baktın dehşeti Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: Oğlum ölüyor
Aksaray'da 'Yan baktın' dehşeti! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: Oğlum ölüyor
Maltepede alacak kavgası cinayetle bitti Bıçakla yaraladığı kişi kafasına sıktı
Maltepe'de alacak kavgası cinayetle bitti! Bıçakla yaraladığı kişi kafasına sıktı