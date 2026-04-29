UzmanparaMart ayı işsizlik rakamları açıklandı
HaberlerUzmanpara

Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

29.04.2026 - 10:04 | Son Güncellenme:

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mart ayında %8,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,7 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.

Bakan Işıkhan: İşsizlik 35 aydır tek hanede
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Işıkhan: İşsizlik 35 aydır tek hanedeHaberi Görüntüle

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,3 oldu.

Piyasada rüzgar terse döndü! Sıfır otoda satışlar çakıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasada rüzgar terse döndü! Sıfır otoda satışlar çakıldıHaberi Görüntüle

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,3 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %20,4 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 41,7 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,8 saat azalarak 41,7 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %31,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak %31,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,4 olarak tahmin edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçede Tedescoya duygusal veda İşte İstanbuldan ayrılacağı tarih
Fenerbahçe'de Tedesco'ya duygusal veda! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Beyaz Saray buz kesti Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz
Beyaz Saray buz kesti! Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: 'Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz'
Meyve kasası cinayeti Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Meyve kasası cinayeti! Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Resmi Gazetede yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirRumlarla değil 186 sayılı kararla savaşma zamanı…
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerTarım Kredi 3 şirketi halka açıyor
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüFabrika ayarları?..
Dilara Koçak
Dilara KoçakBağırsaklarınız sandığınızdan daha sosyal
Servet Yıldırım
Servet YıldırımBombardier örneği
İlgili Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaelide temel kazısı paniği 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Kocaeli'de temel kazısı paniği! 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Türkiyenin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı Tam 222 numara
Türkiye'nin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı! Tam 222 numara