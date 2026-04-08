Martta en yüksek reel getiri mevduat faizinde

08.04.2026 - 10:27

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,08 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Amerikan Doları %1,14, Euro %3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,87, külçe altın %5,01 ve BIST 100 endeksi %8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları %0,79, Euro %3,03, DİBS %3,53, külçe altın %4,68 ve BIST 100 endeksi %8,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,57 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %29,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise %24,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %54,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise %51,10 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %4,20, DİBS %2,96 ve BIST 100 endeksi %0,27 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,52 ve Amerikan Doları %7,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %1,98 ve DİBS %0,76 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %1,86, Euro %2,64 ve Amerikan Doları %9,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

