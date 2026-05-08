Mastercard ve Visa hakkındaki rekabet soruşturması taahhütle sonuçlandı

Rekabet Kurumunun, internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Küresel ölçekte ödeme sistemleri alanında hizmet sunan Mastercard ve Visa hakkında, Rekabet Kurulunun 24 Ekim 2024 tarihinde soruşturma başlattığı hatırlatılan açıklamada, Mastercard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu, Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ (Masterpass), Mastercard Europe SA, Mastercard/Europay U.K. Limited, Global Mastercard Holdings LP, Mastercard International Incorporated, Mastercard A&M Investment Holdings LLC ve Mastercard Incorporated'dan oluşan ekonomik bütünlük (Mastercard) ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliği, Visa Europe Services LLC, Visa Europe Limited ve Visa Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlük (Visa) hakkında yürütülen soruşturmanın taahhüt usulüyle sonuçlandığı belirtildi.

Mastercard ve Visa'nın, Türkiye'de şema hizmetleri pazarında sürdürdüğü faaliyetlerle, Mastercard'ın Masterpass aracılığıyla dijital cüzdan hizmetleri pazarında sürdürdüğü faaliyetleri bakımından ilgili pazarlarda rakiplerin faaliyetlerini zorlaştıran birtakım rekabet sorunlarının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, belirlenen rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik sunulan taahhütlerin, rekabet sorunlarıyla orantılı, sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir, etkili şekilde uygulanabilir olduğuna ve soruşturma tarafı teşebbüsler açısından bağlayıcı hale getirilerek yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği aktarıldı.

"Dijital cüzdan hizmetinde çeşitlilik sağlanması öngörülüyor"

Soruşturma çerçevesinde, şema hizmetleri pazarındaki rekabet sorunlarını gidermeye yönelik Mastercard ve Visa tarafından alıcılarına sundukları hizmetler kapsamındaki indirim/teşviklere ilişkin çeşitli taahhütler sunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Taahhütlerin esasını, sunulan indirim ve teşviklerin daha anlaşılabilir, objektif ve ölçülü olması oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, Mastercard ve Visa tarafından sınır ötesi işlemlere uygulanan takas komisyonu oranları bakımından da iyileştirici nitelikte taahhütler sunulmuştur. Bu hususta, Mastercard ve Visa ilgili iş ortaklarıyla doğrudan iletişime geçerek, detayları paylaşacaktır. Taahhütlerle birlikte, rekabet endişelerinin ileriye dönük olarak giderilmesi, Türk bankacılık sistemine pozitif etkiler sağlanması ve dolayısıyla Türkiye ekonomisi ile toplumsal refahın artışına katkıda bulunulması öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Dijital cüzdan hizmetleri pazarındaki rekabet sorunlarını gidermeye yönelik Mastercard tarafından, şirketten dijital cüzdan hizmeti alan iş yerleriyle ilişkilerinde ürün konumlandırması ve kampanya şartlarına dair çeşitli taahhütler sunulduğuna da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"E-ticaret alışverişi yapan tüketicilerin, dijital cüzdan hizmeti alabileceği sağlayıcı çeşitliliğinin artacağı ve daha adil rekabet koşulları altında bu sağlayıcıların ödeme ekranlarındaki görünürlüklerinin sağlanacağı öngörülmektedir. Sunulan taahhütlerle, her geçen gün önemi artan kartlı ödemeler alanında, Türkiye'de daha rekabetçi bir pazar yapısının tesis edilmesiyle, ekosisteme dahil tüm oyuncular bakımından ekonomik fayda yaratılması öngörülmektedir."