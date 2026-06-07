Meclis yoğun gündemle toplanıyor! OGM'ye yeni görev

HABER MERKEZİ- CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre, teklif kapsamında izinsiz şekilde yapılan yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı sağlanamayacak. Söz konusu bağlantıların yapılması halinde ise bağlantıyı gerçekleştiren ve abonelik işlemini yapan idarelere, her bir yapı ve tesis için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Düzenleme özellikle hobi bahçelerini yakından ilgilendiriyor.

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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ GÖREV

Kanun teklifinde Orman Genel Müdürlüğü'ne yönelik yeni bir görev de bulunuyor. Düzenlemeyle birlikte kurum, sera gazı tutma kapasitesini artırmak amacıyla ülke genelinde karbon yutak ormanları oluşturmakla görevlendirilecek.

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HOBİ BAHÇELERİNE SIKI DENETİM

CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan'ın aktardığı bilgiler şöyle;

"İçerisinde hobi bahçelerini ilgilendiren düzenlemenin de bulunduğu Toprak Koruma Kanunu'na dair yapılan değişiklikleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmeye devam edecek. Zira geçtiğimiz hafta teklifin ilk beş maddesi kabul edilmişti. Bu hafta kalan maddelerin görüşmeleri sürecek.

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Hobi bahçeleri demiştik. Düzenleme neleri içeriyor? Bunun detaylarına bakalım öncelikle. Kanun teklifine göre, izinsiz bir şekilde yapılan her türlü yapı ve tesise bundan sonra elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı sağlanamayacak. Bu bağlantıların sağlanması durumunda ise bağlantıyı gerçekleştiren ve aboneliği açan idarelere, yapı ve tesis başına 100 bin lira para cezası kesilecek. Bu düzenleme hobi bahçelerini de yakından ilgilendiriyor.

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HES'LERE MİLYONLUK CEZA

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Kanun teklifinin içerisinde oldukça dikkat çekici başka hükümler de yer alıyor. Su alanını ilgilendiren düzenlemeler de bulunuyor. Örneğin, hidroelektrik tesislerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından belirlenen işletme talimat ve programlarına uyulmaması durumunda tesislere 250 bin lira ile 5 milyon lira arasında para cezası kesilecek.

Kanunla birlikte Orman Genel Müdürlüğü'ne yeni bir görev de veriliyor. Kurum, sera gazı tutma kapasitesini artırmak amacıyla yurt genelinde karbon yutak ormanları kurmakla görevlendirilecek.

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CANLI HAYVAN TAŞIYANLARA PARA CEZASI

Ayrıca, canlı hayvan taşıyanların gerekli belgeleri yanlarında bulundurmamaları durumunda hayvan başına 1.204 lira ile 7.863 lira arasında ceza uygulanacak.

ŞEKER PANCARINDA MUTABAKAT DÖNEMİ

Şeker pancarının fiyatının belirlenmesi için şeker fabrikalarıyla üreticiler arasında mutabakat sağlanması gerekecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SPONSORLUKLARINA YASAK

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Kanunun Meclis'ten geçmesinin ardından alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan işletmelerin her türlü mecrada ve etkinlikte sponsor olması ya da markalarını göstermesinin önüne geçilecek. Buna ilişkin bir yasaklama getiriliyor.

KOMİSYONLARDA YOĞUN MESAİ

Kanunla ilgili komisyon toplantıları da bu hafta önemli gündem başlıkları arasında yer alacak. Okul saldırılarını ve çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri araştıran komisyon toplanacak. Gerçekleştirilecek toplantıda alınabilecek yeni tedbirler değerlendirilecek.

GÖZLER GRUP TOPLANTILARINDA

Gözler grup toplantılarında da olacak. Salı ve çarşamba günü siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Salı günü CHP Grup Toplantısı'nda kimlerin konuşacağı ve toplantıda tansiyonun nasıl olacağı yakından takip edilecek. Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında kürsüden önemli mesajlar vermesi bekleniyor."