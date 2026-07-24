Meclisten geçti! En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşı 3 bin 552 lira artmış oldu.

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6 aylık enflasyon farkının en düşük emekli maaşına yansıtılmasını öngören düzenleme, Meclis'te kabul edilerek yasama sürecindeki önemli aşamayı tamamladı.

EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Temmuz ayı zamlarının ardından SSK emeklilerinin ödemeleri 17 Temmuz'da başlarken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

Ancak taban aylık üzerinden maaş alan emekliler için zam farkı ödemeleri henüz yapılmadı.

TBMM'de görüşmeleri tamamlanan taban aylık düzenlemesinin ardından, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek ve ardından fark ödemelerinin hesaplara yatırılacak.