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Meloni’den banka ve enerji şirketlerine ek vergi hamlesi

29.10.2026 - 13:28 | Son Güncellenme:

#İtalya#Vergi Artışı#Giorgia Meloni

İtalya’da Meloni hükümeti, 2027 bütçesi kapsamında yüksek kârlılık elde eden sektörlere ek mali yükümlülükler getirme kararı aldı. Yeni düzenlemeyle söz konusu sektörlerden milyarlarca avroluk katkı sağlanması öngörülüyor.

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Meloni’den banka ve enerji şirketlerine ek vergi hamlesi

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında dün akşam toplanan bakanlar kurulu, ülkede olağan genel seçimlerin de yapılacağı 2027 için orta gelirlileri desteklemeyi ve sağlık sistemini güçlendirmeyi amaçlayan 26 milyar avroluk genişlemeci yeni bütçe planına yeşil ışık yaktı.

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Yeni teşvik ve destek paketinin etkisiyle, ülkenin bütçe açığının GSYH'ye oranının artması bekleniyor.

2026 yılı için yüzde 2,9 olarak öngörülen bütçe açığı oranının, önümüzdeki yıl Avrupa Birliği'nin yüzde 3'lük tavan sınırının üzerine çıkarak yüzde 3,4'e yükselmesi hedefleniyor.

Genişlemeci bütçenin finansmanını sağlamak amacıyla da yüksek karlılık açıklayan sektörlere ek yükümlülükler getirildi.

Bu kapsamda, finans kuruluşlarının bütçeye 5 milyar avrodan fazla ek katkı sağlaması gerekecek. Enerji şirketleri ve şans oyunları sektörü de bütçe finansmanına 700'er milyon avro ek kaynak aktaracak.

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Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Meloni, bütçenin 26 milyar avro değerinde olduğunu, orta gelirli ve serbest meslek sahibi çalışanlar üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlayan bazı vergi indirimlerini ve ulusal sağlık hizmetlerine ayrılan fonları artıran unsurları içerdiğini söyledi.

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Başbakan Meloni, Ulusal Sağlık Fonu’na 3,4 milyar avro ayırdıklarını kaydetti.

Bütçe kaynaklarının yaklaşık 5 milyar avroluk kısmının bankalar ve sigorta şirketlerini kapsayan finans sektöründen geleceğini dile getiren Meloni, "Finans sektörüyle önceden bir mutabakata varma imkanımız olmadı ama ben bu sektöre teşekkür etmek istiyorum. Bankaların ve sigorta şirketlerinin de mevcut durumu anladıklarına ve destek olma gerekliliğini paylaştıklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Meloni, enerji şirketlerinden de yaklaşık 700 milyon avro tutarında ek bir katkı talep ettiklerini belirtti.

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Başbakan Meloni, ayrıca küçük ve orta boy araçlar için gelecek yıldan itibaren araç mülkiyet vergisinden muafiyetin, kalıcı ve yapısal olduğunu söyledi.

Meloni, bu bütçe planıyla İtalyanların araçlarına kendi istedikleri harf ve numaralardan oluşan özel plaka taktırabileceklerini de ifade etti.

2027 bütçesinin gelecek ay içinde parlamentonun alt ve üst kanadında görüşülüp, oylanması bekleniyor.

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