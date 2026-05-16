Memur ve emekli maaş zammı hesapları değişti! İşte en düşük emekli maaşı için yeni tahmin

16.05.2026 - 07:48 | Son Güncellenme:

#Emekli Maaş Zammı#Memur Maaş Artışı#Enflasyon Tahminleri

Milyonlarca memur ve emekli maaşına ne kadar zam alacağını merakla bekliyor. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini değiştirdi. Peki buna göre memur ve emeklinin zam oranı ne olur? En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek? SGK Uzmanı Emin Yılmaz milliyet.com.tr'ye açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Emin Yılmaz, Temmuz ayında uygulanacak maaş artışları ve altı aylık enflasyon tahminleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine dayanarak altı aylık enflasyonun %18,59 olarak hesaplandığını belirtti.

Yılmaz, “Finans sektöründeki 72 katılımcıyla hazırlanan Merkez Bankası anketleri, piyasa tahminleriyle büyük oranda TÜİK verilerini tutarlı şekilde yansıtıyor. Altı aylık enflasyon %18,59 civarında olacak ve Temmuz ayında maaş artışlarının temelini oluşturacak” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

En düşük emekli aylığı olan 20.000 TL’nin artışı için yasal bir düzenlemenin şart olduğunu belirten Yılmaz, artışın Meclis’in onayı ve Cumhurbaşkanlığı imzasının ardından resmi gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe gireceğini ifade etti. Yılmaz, hükümetin ekonomi ekibinin planlarına göre 20.000 TL olan en düşük emekli maaşının 23.718 TL’ye yükseleceğini öngördüğünü söyledi. 

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TEMMUZ MAAŞ TAHMİNLERİ

Memur ve memur emeklileri için Temmuz maaş tahminlerini de paylaşan Yılmaz, en düşük memur emekli maaşının 31.749 TL'ye, memur maaşının ise 70.752 TL'ye çıkacağını hesapladı.

Yılmaz, artışların ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ışığında şekillendiğini vurguladı. Özellikle daralan piyasalar ve devam eden savaşların enerji fiyatlarını yukarı taşımasının, enflasyon ve maaş düzenlemelerini etkileyen önemli faktörler arasında olduğunu belirtti.

PİYASA VE ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde Mayıs ayında %1,89, Haziran ayında ise %1,52’lik aylık enflasyon tahminleri yer aldı. Yılmaz, Nisan anketi ile karşılaştırıldığında Mayıs ayı tahmininde sadece 0,07 puanlık artış olduğunu ve Haziran tahmininin sabit kaldığını söyledi. Yılsonu enflasyon tahmininin ise %28,94 seviyesinde olduğunu ifade eden Yılmaz, Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon hedefini orta noktada %24, üst tavanda ise %26 olarak belirlediğini açıkladı.

SGK uzmanı, Temmuz maaş artışlarının hem emekli hem de memur kesiminde alım gücünü korumaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, yasal düzenlemelerin hızla tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

