Memur ve emeklinin zam hesabı değişti! Öğretmen, polis, doktor, vaiz... İşte meslek meslek yeni maaşlar

OVP’deki yüzde 28,4’lük enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 oranında zam alabileceği hesaplanıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Bu senaryoya göre birçok meslek grubunda maaşlar yeniden şekillenecek. Öğretmenden polise, doktordan hemşireye, mühendisten vaize kadar çok sayıda kamu çalışanının 2027 yılındaki olası maaşları da ortaya çıktı.

GÖZLER 2027 OCAK ZAMMINA ÇEVRİLDİ

Memur ve emekli maaşları açısından yılın en önemli başlıklarından birini enflasyon verileri oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, memur ve memur emeklilerinin zam oranında toplu sözleşme artışının yanı sıra enflasyon farkı da etkili oluyor.

Haberin Devamı

Bu nedenle açıklanan her yeni enflasyon tahmini, milyonlarca kişinin maaş hesabını doğrudan ilgilendiriyor.

Ekonomi yönetimi tarafından açıklanan ve 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 seviyesinde yer almasıyla birlikte yeni zam senaryoları da hesaplanmaya başladı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

OVP’DE ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 yılının başında alacağı zam oranının yaklaşık yüzde 9,04 seviyesinde olabileceği öngörülüyor.

Haberin Devamı

Memur ve memur emeklilerinde ise mevcut hesaplamalara göre yüzde 7 seviyesinde bir maaş artışı gündeme geliyor.

Ancak söz konusu oranların şu aşamada kesinleşmiş zam oranları olmadığını belirtmek gerekiyor. Nihai rakamlar, yılın kalan döneminde açıklanacak resmi enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAP

OVP tahminlerinin gerçekleşmesi halinde yalnızca memur maaşları değil, emeklilerin aylıkları da yeni seviyelere çıkacak.

Haberin Devamı

Ek bir seyyanen artış ya da yasal düzenleme yapılmadığı senaryoda en düşük emekli maaşının 2027 yılının ilk yarısında 25 bin 671 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

En düşük emekli aylığına ilişkin rakamın kesinleşebilmesi için ise enflasyon verilerinin yanı sıra hükümetin yıl sonunda veya yeni yılın başında atacağı olası ek adımlar da önem taşıyacak.

MEMUR MAAŞLARI YENİDEN HESAPLANDI

Memur maaşları açısından hazırlanan hesaplamalarda yüzde 7’lik artış senaryosu esas alındı. Buna göre lise mezunu ve 9/1 derecesinde görev yapan bir memurun maaşının 75 bin 140 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Haberin Devamı

Üniversite mezunu ve yine 9/1 derecesinde bulunan bir memurun maaşının ise 78 bin 185 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Şube müdürlerinin maaşında da dikkat çeken bir artış öngörülüyor. 1/4 derecesindeki bir şube müdürünün aylığının 114 bin 608 TL’ye çıkabileceği hesaplandı.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI 98 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

Öğretmenlerin maaşları da yeni yıl zamları kapsamında en fazla araştırılan konular arasında bulunuyor.

Yüzde 7’lik artış senaryosuna göre 1/4 derecesindeki bir uzman öğretmenin maaşının 98 bin 618 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Böylece uzman öğretmen maaşı 100 bin TL sınırına biraz daha yaklaşmış olacak.

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emniyet teşkilatında görev yapan personelin olası yeni maaşları da yapılan hesaplamalara yansıdı.

Buna göre 8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşının yüzde 7’lik zam sonrasında yaklaşık 99 bin 101 TL olması bekleniyor.

Haberin Devamı

3/1 derecesindeki bir başkomiserin maaşının ise 108 bin 329 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

Bu hesaplamaların gerçekleşmesi halinde polis memuru maaşı 100 bin TL sınırına oldukça yaklaşmış olacak.

UZMAN DOKTOR MAAŞI 180 BİN TL’Yİ GEÇEBİLİR

Sağlık çalışanları açısından da yeni maaş tablosunda dikkat çekici rakamlar bulunuyor.

1/4 derecesindeki bir uzman doktorun maaşının 2027 yılı başında uygulanabilecek yüzde 7’lik zamla birlikte 182 bin 681 TL seviyesine çıkabileceği hesaplandı.

Üniversite mezunu ve 5/1 derecesindeki bir hemşirenin maaşının ise 90 bin 784 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Böylece sağlık çalışanlarının maaşlarında da yeni yılda önemli bir artış yaşanması gündeme gelecek.

MÜHENDİS VE TEKNİSYEN MAAŞLARI DA ARTIYOR

Kamuda görev yapan teknik personelin olası yeni maaşları da hesaplamalarda yer aldı.

1/4 derecesindeki bir mühendisin maaşının 116 bin 828 TL’ye çıkabileceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

11/1 derecesindeki bir teknisyenin maaşının ise 81 bin 188 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

PROFESÖR MAAŞI 163 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Üniversitelerde görev yapan akademik personel de memur maaş artışlarından etkilenecek.

Yapılan hesaplamaya göre 1/4 derecesindeki bir profesörün maaşının 163 bin 933 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

7/1 derecesindeki araştırma görevlisinin maaşının ise 109 bin 974 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

VAİZ VE AVUKATLARIN YENİ MAAŞLARI

Kamuda görev yapan vaiz ve avukatların olası yeni maaşları da yüzde 7’lik artış üzerinden hesaplandı.

Buna göre 1/4 derecesindeki bir vaizin maaşının 93 bin 72 TL seviyesine yükselmesi beklenirken, aynı derecedeki bir avukatın maaşının 109 bin 284 TL’ye çıkabileceği tahmin ediliyor.

İŞTE MESLEK MESLEK 2027 ZAMLI MAAŞ TAHMİNLERİ

OVP’de yer alan enflasyon tahmininin gerçekleşmesi ve memurlara yüzde 7 oranında artış yapılması senaryosuna göre olası maaşlar şöyle:

Memur (Lise - 9/1): 75.140 TL

Memur (Üniversite - 9/1): 78.185 TL

Şube Müdürü (1/4): 114.608 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 98.618 TL

Başkomiser (3/1): 108.329 TL

Polis Memuru (8/1): 99.101 TL

Uzman Doktor (1/4): 182.681 TL

Hemşire (Üniversite - 5/1): 90.784 TL

Mühendis (1/4): 116.828 TL

Teknisyen (11/1): 81.188 TL

Profesör (1/4): 163.933 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 109.974 TL

Vaiz (1/4): 93.072 TL

Avukat (1/4): 109.284 TL

ZAM ORANLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve emeklilerin 2027 yılının ilk yarısında alacağı zam oranları henüz kesinleşmiş değil. Maaş artışlarının kesin oranı, yılın son aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak.

Bu nedenle OVP üzerinden yapılan mevcut hesaplamalar birer tahmin niteliği taşıyor. Enflasyonun tahminlerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da değişebilecek.

Ayrıca hükümet tarafından ilave refah payı, seyyanen zam veya en düşük emekli aylığına yönelik ayrı bir düzenleme yapılması halinde maaş tablosu yeniden şekillenebilecek.