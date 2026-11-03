HABER MERKEZİ Ocak ayında maaşlara yapılacak kesin zam için kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanması gerekiyor. Ancak yıl sonuna ilişkin beklenti anketleri şimdiden farklı zam senaryolarını ortaya çıkardı. Mevcut tahminler değerlendirildiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 seviyesinin üzerinde üç farklı hesap öne çıkarken, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarında da yüzde 8 civarında rakamlar gündemde.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

4 AYLIK ENFLASYON İÇİN KRİTİK GÜN

2026'nın ikinci yarısında açıklanan ilk üç enflasyon verisinin ardından kümülatif artış yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Bugün açıklanacak ekim ayı TÜFE verisiyle birlikte dört aylık oran da belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026'nın temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu nedenle ekim rakamı kesin zam oranını göstermese de yeni maaşların hangi seviyelere yaklaşabileceği konusunda önemli bir gösterge olacak. Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama toplu sözleşme artışına ek olarak oluşacak enflasyon farkı üzerinden yapılacak.

Haberin Devamı

İLK SENARYO: EMEKLİYE YÜZDE 10,08 ZAM

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekim ayı enflasyonu için yüzde 2,11'lik tahmin öne çıktı. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,63 olarak kaydedildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,08 olması bekleniyor. Böyle bir tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,08 seviyesine ulaşabilecek. Memur ve memur emeklilerinde ise yaklaşık yüzde 2,88'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 8,02 civarında gerçekleşmesi hesaplanıyor.

Haberin Devamı

İKİNCİ HESAPTA ZAM YÜZDE 10,45'E ÇIKIYOR

Finansal Kurumlar Birliği'nin sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği araştırma ise biraz daha yüksek bir enflasyon beklentisine işaret ediyor. Araştırmada ekim ayı TÜFE artışının yüzde 2,09 seviyesinde gerçekleşeceği, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 30,06 olacağı tahmin edildi.

Haberin Devamı

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammının yüzde 10,45 seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yaklaşık yüzde 3,22'ye ulaşabilecek. Böylece toplam ocak artışı yüzde 8,39 civarında gerçekleşebilecek.

ÜÇÜNCÜ FORMÜLDE RAKAM YÜZDE 10,09

AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği Beklenti Anketi'nde ise ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,20 artacağı tahmin edildi. Ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu.

Haberin Devamı

Bu beklentiye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam yüzde 10,09 seviyesinde hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri açısından ise yaklaşık yüzde 2,89'luk enflasyon farkıyla toplam zam oranının yüzde 8,03'e ulaşabileceği değerlendiriliyor.

OVP SENARYOSU DA MASADA

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu enflasyonunun bu seviyede gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 olması öngörülüyor.

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkıyla birlikte toplam artışı yaklaşık yüzde 7 seviyesinde kalabilecek.

Ancak son beklenti anketlerindeki tahminlerin OVP'deki yüzde 28,4'lük oranın üzerinde bulunması, maaş hesaplamalarında daha yüksek oranların konuşulmasına neden oluyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Mevcut hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira seviyesinde bulunuyor. Ocak zammının yüzde 8,02 olarak gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı yaklaşık 75 bin 856 liraya çıkacak. Zam oranı yüzde 8,03 olursa yeni maaş yaklaşık 75 bin 863 lira olacak.

Haberin Devamı

En yüksek tahminlerden biri olan yüzde 8,39'luk artışın gerçekleşmesi halinde ise en düşük memur maaşı yaklaşık 76 bin 116 liraya yükselecek.

Böylece mevcut beklentiler içerisinde en düşük memur maaşında yaklaşık 5 bin 600-5 bin 900 liralık artış gündeme gelecek.

MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI 34 BİN LİRAYI AŞACAK

Memur emeklilerinin maaşlarında da benzer şekilde üç farklı hesap öne çıkıyor. Halen 31 bin 527 lira 77 kuruş seviyesinde bulunan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 8,02'lik zam gerçekleşirse yaklaşık 34 bin 55 liraya çıkacak.

Zam oranının yüzde 8,03 olması durumunda maaş yaklaşık 34 bin 58 liraya ulaşacak. Yüzde 8,39'luk senaryoda ise en düşük memur emeklisi maaşının yaklaşık 34 bin 172 liraya yükselmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ RAKAM GÜNDEMDE

Haberin Devamı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yalnızca kök aylıklara yapılacak zam değil, en düşük emekli aylığı düzenlemesi de yakından takip ediliyor.

Mevcut en düşük emekli aylığı ödemesi 23 bin 552 lira seviyesinde bulunuyor. Ancak taban aylık doğrudan enflasyon oranıyla otomatik olarak yükselmiyor. Bunun için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması formülünün yeniden uygulanması halinde rakam önemli ölçüde yükselebilecek.

Beklenti anketlerindeki yüzde 10,08 ile yüzde 10,45 arasındaki senaryolar esas alındığında en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 926 lira ile 26 bin 13 lira aralığına çıkması gündeme gelebilecek.

KESİN ZAM İÇİN İKİ VERİ DAHA BEKLENECEK

Bugün açıklanacak ekim ayı enflasyonu milyonlarca kişinin maaş hesabında önemli bir gösterge olacak ancak ocak zammını kesinleştirmeyecek.

Kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜFE verilerinin de açıklanmasının ardından 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon kesin olarak ortaya çıkacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı netleşecek.

Mevcut tahminler ise şimdilik SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8 seviyesinde bir ocak artışına işaret ediyor. En düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemenin detayları ise 6 aylık enflasyonun kesinleşmesinin ardından şekillenecek.