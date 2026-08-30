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Memuriyeti bıraktı, eşinin mirasını büyüttü

30.08.2026 - 12:20 | Son Güncellenme:

#Kadın Girişimcilik#Tarım Sektörü#Güneş Enerjisi

Ankara'da kamu görevlisi Dilek Demirci Aydınat (46), eşi İhsan Aydınat'ın (50) 2021 yılındaki ölümünün ardından, memuriyeti bırakıp onun kurduğu broyler (etlik piliç) çiftliğinin başına geçti. Yaklaşık 5 yıldır çiftliği tek başına işleten Aydınat, 65 bin piliç kapasiteli tesiste üretimini sürdürüyor.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ve belediyede memur olarak görev yapan Dilek Demirci Aydınat, 5 yıl önce eşi İhsan Aydınat'ı kalp krizi nedeniyle kaybetti.

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Memuriyeti bıraktı, eşinin mirasını büyüttü

Aydınat, eşinin vefatının ardından 2012 yılında kurulan broyler tesisini işletmeye devam etmek istedi. Aydınat, bu süreçte kamu görevinin yanı sıra mesai saatleri dışında çiftliğe gidip gelerek işletmenin başında durdu. İşletmenin başında bulunmadığında bazı sorunlar yaşayan Aydınat, 2 yıl önce kamudaki görevinden istifa ederek kendisini tamamen çiftliğe adadı. Eşinin mirasına sahip çıkan Aydınat, 65 bin piliç kapasiteli çiftliği tek başına yönetiyor. Aydınat, eşinin vefatının ardından çiftliğin başına geçme sürecini anlatarak, "Bu girişim, bir kadın için zordu. Şöyle ki ben daha öncesinde buraya gelip eşine yardım eden, işte burada onunla birlikte çalışan biri değildim. Çünkü kendi işim vardı. Çocuklarım küçüktü. Burayı eşim personelimizle birlikte götürüyordu. Eşimin vefatından sonra burada büyük bir boşluk, bir açık oluştu. Ben 3 yıl kadar kamudaki işime devam ettim. Buraya da mesai saatleri sonrasında geldim gittim. Personellerimiz ilgileniyordu diğer zamanlarda. Sonra baktım ki bu çok yorucu oluyor. Çocuklarımla çok fazla vakit geçiremiyorum. Ve bir de burada olmadığınız zaman verim konusunda da bazı problemler yaşanabiliyor. Sonrasında istifa ettim. Tamamen günümün büyük çoğunluğunu şimdi burada geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

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'BURASI EŞİMİN EMANETİ'

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Aydınat, ailesinin yıllardır hayvancılık ve kanatlı sektöründe faaliyet göstermesinin kendisine önemli bir avantaj sağladığını belirterek, bölgede bu işi yapan kadın sayısının çok az olduğunu söyledi. Aydınat, eşinin çiftliğe verdiği emeğin kendisi için en önemli motivasyonlardan biri olduğunu belirterek, "O dönemde burayı daha önce satmak ya da kiralamak aklıma gelmedi. Çünkü buraya o kadar çok emek verdi ki eşim. Biz evlendikten sonra burayı yapmaya başladı. Gününün büyük çoğunluğunu burada geçirdi. İşte bazen çocuklardan feragat edip işe odaklanmıştı. Yani burası benim için eşimin bir emaneti. Ben o emaneti çocuklarım büyüyene kadar, bu bayrağı taşımak, büyüdüklerinde de onlara devretmek istedim açıkçası. 5 yıldır yapıyorum. Güzel de sonuçlar alıyorum. Yani birçok erkek üreticiyle karşılaştırdığımızda sonuçları ve kadınların da bu işi yapabildiğini görüyoruz” dedi.

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'KENDİ ELEKTRİĞİMİZİ ÜRETİYORUZ'

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldıkları destekle çiftlikte güneş enerjisi sistemi kurduklarını söyleyen Aydınat, "Bu kümesimin üstünde güneş enerjisi var. Bu çiftlik kullandığı elektriğini kendisi üretebilen bir tesis. Üretim fazlalığımızı da biz satıyoruz ve ayrıca bir gelir elde etmiş oluyoruz. Devletimizin bu konuda bir katkısı vardı bize. Güneş enerjimizi bu şekilde yaptırdık. Biz kümeslerimizi kendi imkanlarımızla yaptırmıştık 2012 yılında. Yeni kümesler için de devlet teşviki almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Memuriyeti bıraktı, eşinin mirasını büyüttü

'KADINLARIN ÜRETİMDE DAHA FAZLA ROL OYNAMASINI İSTİYORUZ'

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Kadın girişimcilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini kaydeden Aydınat, "Çiftliğimizde iki kadın ve bir erkek personelimize istihdam sağladım. Kadınları da bu konuda desteklemek istiyorum. Kadınların üretimde daha fazla rol oynamasını istiyoruz. Üretimin her aşamasında, yani hem tarlada toprağıyla uğraşırken hem gelip işte hayvanını sağarken her noktada kadının teşvik edilmesini, kendine güveninin arttırılmasını ve ülke ekonomisine de bir katma değer sağlamasını, ayrıca diğer kadınlar için de istihdam yaratabilmesini çok arzu ediyorum" diye konuştu.

Memuriyeti bıraktı, eşinin mirasını büyüttü

Aydınat, hedefinin çiftliğe iki kümes daha ekleyerek kapasitesini artırmak olduğunu belirterek, üretimin zorluklarına rağmen işi severek yaptığını söyledi. (DHA)

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