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UzmanparaMeraya dökülen domateslerin sırrı çözüldü: Bakanlıktan açıklama
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Meraya dökülen domateslerin sırrı çözüldü: Bakanlıktan açıklama

25.08.2026 - 13:28 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Bursa#Salça Fabrikası

Ticaret Bakanlığı, Bursa'da salça fabrikalarınca kabul edilmeyen ve meraya dökülen domateslerle ilgili denetimlerde, ürünlerin ezik ve çürük olduğunun görüldüğünü, olayın piyasada darlık ve fiyat hareketliliğine neden olma amacı taşımadığını bildirdi.

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Meraya dökülen domateslerin sırrı çözüldü: Bakanlıktan açıklama

Bakanlıkça NSosyal'den yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, domateslerin bazı salça fabrikalarınca kabul edilmediği ve ürünlerin bu nedenle meraya döküldüğü yönündeki paylaşımlar yapıldığı anımsatıldı.

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Açıklamada, olayla ilgili gerekli inceleme ve denetimlerin derhal başlatıldığı, olayın Bursa'nın Karacabey ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde yaşandığı bilgisi verilerek ürünün bazı salça fabrikalarınca kabul edilmemesi gerekçesiyle üretici B.B. tarafından Yolağzı merasına döküldüğünün belirlendiği ifade edildi.

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Denetim sırasında yapılan kontrollerde domateslerin ezik, çürük, taş ve toprakla karışık olduğunun görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nitelikteki ürünlerin sanayi işletmelerince kabul edilmemesinin ürünün fiziki durumundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu olayın piyasada darlık veya fiyat hareketliliğine neden olma amacı taşımadığı ve ilgili mevzuat kapsamında bu yönde bir aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Ürünlerin mevzuata uygun olmayan şekilde imha edildiği belirlenmiş olup, konu ilgili belediyeye bildirilerek usulsüz imha kapsamında gerekli idari işlemlerin uygulanmasına yönelik süreç başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasaların sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürecek, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tedbirleri almaya ve idari işlemleri uygulamaya devam edeceğiz."

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