Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMerkez Bankası 2026'nın birinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu"nu yayımladı
HaberlerUzmanpara

Merkez Bankası 2026'nın birinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu"nu yayımladı

31.07.2026 - 15:13 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#Finansal Rapor#Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 2026'nın birinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Merkez Bankası 2026nın birinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporunu yayımladı

Buna göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 232 trilyon lira, yükümlülükleri ise 248 trilyon lira oldu. Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak yüzde 23,2 seviyesinde gerçekleşti. Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 6,1’i kadar, bu çeyrekte ise GSYH'nin yüzde 10,2’si kadar net borç alındığı görüldü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK SEKTÖRLERİN TOPLAM BORCU DÜŞÜK SEVİYEDE

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hane halkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi. Hane halkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 54’lük pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Haberin Devamı
Firmalar tek tek ifşa edildi! 9 üründe at ve eşek eti çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFirmalar tek tek ifşa edildi! 9 üründe at ve eşek eti çıktıHaberi Görüntüle

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 49’luk pay ile hisse senedi ve özkaynaklar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH’ye oranı 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 94 olarak gerçekleşerek önceki çeyreğe göre sınırlı arttı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Öğrenciye 1 milyon TLlik yurt şoku Ailelerin bütçe savaşı başladı
Öğrenciye 1 milyon TL'lik yurt şoku! Ailelerin bütçe savaşı başladı
Hobi olarak başladı, ayda 400 bin TL ciroya ulaştı Türkiye’de bu işi yapan ilk kişilerden biriyim
Hobi olarak başladı, ayda 400 bin TL ciroya ulaştı! 'Türkiye’de bu işi yapan ilk kişilerden biriyim'
İsrailden peş peşe şok itiraflar Türkiyenin en büyük kozu diyerek duyurdular: Sessiz ve tehlikeli tehdit
İsrail'den peş peşe şok itiraflar! 'Türkiye'nin en büyük kozu' diyerek duyurdular: 'Sessiz ve tehlikeli tehdit'
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye Ağustos 2027
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüTatiliniz nasıl geçiyor?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinAbdestli namazlı sosyal demokratlar
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSırada yeni anayasa var
Mehmet Tez
Mehmet TezHer başarısızlık kendine hastır
Atilay Kandemir
Atilay KandemirOrtakların daveti
İlgili Haberler
AYMnin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 640 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 640 bini aştı
Düğün konvoyunda yol kapatanlara 695 bin liralık ceza
Düğün konvoyunda yol kapatanlara 695 bin liralık ceza
Batmanda ana isale hattının geçtiği yol çöktü
Batman'da ana isale hattının geçtiği yol çöktü
Tarlasını sürerken yılanı gördü, elleriyle yakalayıp güvenli bölgeye bıraktı
Tarlasını sürerken yılanı gördü, elleriyle yakalayıp güvenli bölgeye bıraktı