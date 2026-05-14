Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSon dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu!
HaberlerUzmanpara

Son dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu!

14.05.2026 - 10:35 | Son Güncellenme:

#TCMB#Enflasyon#Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yılının ikinci Enflasyon Raporu sunumunda önemli açıklamalarda bulundu. Karahan yeni enflasyon hedeflerini açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Savaşın özellikle enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarına ve dolayısıyla enflasyona hızlı yansımasına şahit olduk.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"BELİRSİZLİK TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ GÜVENİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Yüksek küresel belirsizlik tüketici ve üretici güvenini olumsuz etkiliyor. Belirsizlikler jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirgin şekilde yükseldi.

Gelişmiş ülkelerde beklenen faiz indirimlerinin ötelendiğini ve bazılarında faiz artışı olasılıklarının da piyasa fiyatlamalarına yansıdığını görüyoruz.

Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşıHaberi Görüntüle

Başta savaş bölgesinde yer alan ülkeler olmak üzere, birçok ekonomide büyüme öngörülerinin aşağı yönde güncellendiğini görüyoruz.

Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengeli seyir devam ediyor.

Haberin Devamı

Son dakika: Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

"İTHALATTA İSE AZALIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak, ilk çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen nisan ayında ihracatta artış, ithalatta ise azalış gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Altında kritik bekleyiş: Yatırımcılar için alım fırsatı mı?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında kritik bekleyiş: Yatırımcılar için alım fırsatı mı?Haberi Görüntüle

KİRA ARTIŞI HAKKINDA

Kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık dezenflasyonu destekledi. Yılın ilk dört ayındaki fiyat artışlarına baktığımızda, geçen yıla kıyasla gıda ve enerjideki yükseliş görüyoruz.

Haberin Devamı

Son dakika: Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle hizmet ve temel mal gibi gruplarda enflasyon gerilemeye devam ediyor. Şubat-mart döneminde öngördüğümüz tahmin aralığının içinde seyreden tüketici enflasyonu, nisan ayında gerilimin etkilerinin belirginleşmesiyle tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti.

KRİTİK BİR RİSK UNSURU

Bu dönemde jeopolitik gelişmelerin olası ikincil etkileri önem taşıyor. Gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru.

Haberin Devamı

TL mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makroihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz.

Son dakika: Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

KONUT KREDİSİ BÜYÜMESİ HIZLANIYOR

Kredi kompozisyonunda TL lehine gelişim korunuyor. Ticari kredi büyümesi son dönemde bir miktar yavaşladı. İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor.

Sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı.

Haberin Devamı

"REZERVLERİMİZ GÜÇLÜ SEVİYELERİNİ KORUYOR"

TL mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makroihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz. Konut kredisi büyümesi bir miktar yükselişte. Rezervlerimiz güçlü seviyelerini koruyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

2026 yıl sonu enflasyon hedefi %24 (Önceki: yıl sonu hedefi %16) olarak değiştirildi. Enflasyonda 2026 yılı ara hedefimizi yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefimizi yüzde 15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise yüzde 9 seviyesine yükselttik.

Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında, enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26; 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

FİYAT İSTİKRARI SÜRDÜRÜLECEK

Para politikası duruşumuzu oluştururken; risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek."

EN ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Trump 8.5 yıl sonra neden Çinde Soğuk Barış zirvesinin şifreleri: Stratejik sıkışma ve pazarlıklar...
Trump 8.5 yıl sonra neden Çin'de? 'Soğuk Barış' zirvesinin şifreleri: Stratejik sıkışma ve pazarlıklar...
Fenerbahçeden Salaha çılgın maaş teklifi Evet dedi iddiası
Fenerbahçe'den Salah'a çılgın maaş teklifi! 'Evet' dedi iddiası
Yataktan ani kalkınca kalp duruyor mu Japon bilim insanı söylüyor dediler gerçek başka çıktı
Yataktan ani kalkınca kalp duruyor mu? 'Japon bilim insanı söylüyor' dediler gerçek başka çıktı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’deki çözümsüzlük süreci!..
Melih Aşık
Melih AşıkKOKTEYL PARTİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalYine mi evlere kapanmak?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluDemi Moore’u şaşırtan soru!
Eren Aka
Eren AkaDünyanın konuştuğu fotoğraf
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaPhoto London’da Türkiye etkisi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
İlgili Haberler
Adanada Akılalmaz Olay Vakaya giden ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü
Adana'da Akılalmaz Olay! Vakaya giden ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü
Kasapoğlu, NATO PAda 360 derece güvenlik yaklaşımının önemini vurguladı
Kasapoğlu, NATO PA'da 360 derece güvenlik yaklaşımının önemini vurguladı
Emine Erdoğan, Kazakistanda Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarının açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Kazakistan'da Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı
Taksici Erhan Çiftçi cinayetinde iddianame hazır Katil zanlısına müebbet hapis talebi
Taksici Erhan Çiftçi cinayetinde iddianame hazır! Katil zanlısına müebbet hapis talebi