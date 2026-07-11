Merkez Bankası kararına sayılı günler kaldı! Faiz indirimi gelecek mi? İşte masadaki seçenek

Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası’nın bu toplantıda faiz indirimi mesajı vermesi gerektiğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayram’a göre Türkiye’nin NATO Zirvesi sonrasında yakaladığı olumlu atmosfer, yabancı yatırımcı ilgisini artırmak ve ekonomiye yeni bir yön vermek açısından önemli bir fırsat sunuyor.

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PİYASALAR MERKEZ BANKASI’NDAN NE BEKLİYOR?

23 Temmuz’da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı, dövizden borsaya, kredi faizlerinden yatırımcı beklentilerine kadar birçok başlık açısından kritik önem taşıyor.

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Piyasalarda Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını ne kadar sürdüreceği merak edilirken, faiz indirimi ihtimali de giderek daha fazla tartışılmaya başlandı.

Muhammet Bayram, Merkez Bankası’nın yalnızca mevcut ekonomik verilere değil, Türkiye’nin gelecekteki yatırım potansiyeline de odaklanması gerektiğini söyledi.

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Bayram, güçlü bir sözlü yönlendirme ile birlikte faiz indirimi mesajı verilmesinin piyasalardaki güveni artırabileceğini ifade etti.

“FAİZ İNDİRİMİ ARTIK GÜNDEME ALINMALI”

Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda daha fazla gecikmemesi gerektiğini savundu.

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Bayram, Türkiye’nin ciddi bir yabancı yatırım potansiyeline sahip olduğunu belirterek, yabancı sermaye girişinin yalnızca yüksek faizle sağlanamayacağını söyledi.

Bayram’a göre Türkiye’nin yatırımcı çekmek için yüksek faiz sunan bir ülke görünümünden çıkması, güven veren ve sürdürülebilir büyüme sağlayan bir ekonomi modeli oluşturması gerekiyor.

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Yüksek faiz oranlarının özellikle reel sektör, esnaf ve hane halkı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Bayram, kredi maliyetlerinin yatırım ve üretim kararlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Finansmana erişimin zorlaşmasının şirketlerin yatırım iştahını azalttığını söyleyen Bayram, vatandaşların da tüketici ve konut kredilerindeki yüksek faiz nedeniyle zorlandığını ifade etti.

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Bayram, para politikasında yeni bir döneme geçilmesi gerektiğini belirterek, faiz indiriminin ekonomik hareketliliği destekleyebileceğini savundu.

NATO ZİRVESİ SONRASI OLUŞAN HAVA FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR

Muhammet Bayram, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi sonrasında oluşan uluslararası atmosferin ekonomi açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayii anlaşmaları, diplomatik temasları ve uluslararası görünürlüğünün yatırımcı algısını olumlu yönde etkilediğini belirten Bayram, Merkez Bankası’nın bu atmosferi destekleyecek bir adım atması gerektiğini ifade etti.

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Bayram’a göre faiz indirimi, Türkiye’nin yatırımcıya verdiği güven mesajını daha da güçlendirebilir.

“YABANCI YATIRIM YÜKSEK FAİZLE DEĞİL, GÜVENLE GELİR”

Ekonomist Muhammet Bayram, yabancı yatırımcının yalnızca yüksek faiz getirisi için Türkiye’ye gelmemesi gerektiğini belirtti.

Bayram, kalıcı yabancı sermaye girişinin sağlanabilmesi için ekonomik güven, öngörülebilirlik ve istikrarlı politikaların öne çıkması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin faiz yüksek olduğu için tercih edilen değil, ekonomik yapısına güven duyulduğu için yatırım yapılan bir ülke olması gerektiğini ifade eden Bayram, Merkez Bankası’nın kararının bu açıdan önemli bir mesaj taşıyacağını dile getirdi.

SÖZLÜ YÖNLENDİRME NEDEN ÖNEMLİ?

Bayram, Merkez Bankası’nın yalnızca faiz kararıyla değil, karar metninde kullanacağı ifadelerle de piyasalara yön verebileceğini söyledi.

Ekonomide beklentilerin güçlü sözlü yönlendirmelerle şekillendiğini belirten Bayram, Merkez Bankası’nın enflasyonun düşeceğine ilişkin güven veren bir iletişim kurmasının önemli olduğunu ifade etti.

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Bayram’a göre doğru iletişim politikası, yatırımcıların ve vatandaşların geleceğe yönelik beklentilerini olumlu yönde etkileyebilir.

ORTA VADELİ PROGRAM VURGUSU

Muhammet Bayram, Orta Vadeli Program’ın ekonomi açısından önemli bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Programın uygulanmaması halinde Türkiye’nin daha yüksek enflasyon ve artan kamu borcuyla karşılaşabileceğini söyleyen Bayram, mevcut para politikası araçlarına yeni uygulamaların eklenmesi gerektiğini savundu.

Bayram, sıkı para politikasının belirli bir aşamaya kadar gerekli olduğunu ancak bundan sonraki süreçte ekonomik büyümeyi ve yatırımı destekleyecek adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin faiz artırımı sürecinde Avrupa’ya göre daha yavaş hareket ettiğini belirten Bayram, faiz indirimi konusunda ise daha hızlı davranılması gerektiğini söyledi.

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Küresel ekonomik şartların değiştiğini ifade eden Bayram, Türkiye’nin mevcut diplomatik ve ekonomik avantajlarını kaybetmeden faiz indirim sürecini başlatması gerektiğini dile getirdi.

Bayram, Türkiye’nin rüzgârı arkasına alması ve bu fırsatı yabancı yatırım girişine dönüştürmesi gerektiğini savundu.

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

Muhammet Bayram, MSCI ve Standard & Poor’s tarafından Türkiye piyasalarına yönelik yapılan bazı değerlendirmelere de değindi.

Türkiye’nin yabancı yatırımcı açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bayram, uluslararası kuruluşların açıklamalarının dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Bayram, Türkiye’ye yönelik sermaye girişinin önünde çeşitli algı sorunları bulunduğunu ancak doğru ekonomi politikalarıyla bu sorunların aşılabileceğini ifade etti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER KARARI ETKİLER Mİ?

Merkez Bankası’nın faiz kararında jeopolitik gelişmelerin de etkili olabileceği belirtiliyor.

Muhammet Bayram, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin geçici olduğunu düşündüğünü ve Merkez Bankası’nın yalnızca kısa vadeli risklere odaklanmaması gerektiğini söyledi.

Bayram, vatandaşın ve reel sektörün daha fazla zor durumda bırakılmadan faiz indirimi döngüsüne başlanması gerektiğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ? İŞTE MASADAKİ SEÇENEK

Ekonomist Muhammet Bayram, olması gerekenin politika faizinde doğrudan ve net bir indirim olduğunu söyledi.

Ancak Merkez Bankası’nın daha temkinli bir yol izleyebileceğini belirten Bayram, fonlama faizinin yüzde 40 seviyesinden yüzde 37’ye çekilebileceğini öngördü.

Bayram, bu adımın resmi bir politika faizi indirimi olarak yansımayabileceğini ancak piyasalara sınırlı bir rahatlama mesajı verebileceğini ifade etti.

PİYASALARIN GÖZÜ KARAR METNİNDE OLACAK

Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz oranı kadar karar metninde kullanacağı ifadeler de yakından takip edilecek.

Enflasyon görünümü, iç talep, kredi büyümesi ve yabancı sermaye girişine ilişkin mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Ekonomist Muhammet Bayram ise Türkiye’nin mevcut olumlu atmosferi fırsata çevirmesi gerektiğini belirterek, doğrudan faiz indiriminin yatırımcı güvenini artıracağını ve ekonomiye olumlu mesaj vereceğini düşünüyor.

23 Temmuz’da açıklanacak kararın ardından döviz kuru, borsa, kredi faizleri ve yatırımcı davranışlarında hareketlilik yaşanabileceği değerlendiriliyor.