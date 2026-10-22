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Merkez Bankası rezervleri 169,1 milyar dolar oldu

22.10.2026 - 15:02 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#TCMB#Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 478 milyon dolar azalarak 169 milyar 97 milyon dolar oldu.

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Merkez Bankası rezervleri 169,1 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 16 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 419 milyon dolar azalışla 62 milyar 148 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 64 milyar 567 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri de 59 milyon dolar düşüşle 107 milyar 8 milyon dolardan 106 milyar 949 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 478 milyon dolar azalışla 171 milyar 575 milyon dolardan 169 milyar 97 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
26.05.2026105.99253.234159.226
26.06.202694.95454.251149.205
24.07.2026100.21062.396162.606
31.07.2026100.63763.811164.448
21.08.2026114.22174.228188.450
04.09.2026113.84170.406184.247
11.09.2026110.28068.444178.724
25.09.2026109.64061.563171.204
02.10.2026107.06260.326167.388
09.10.2026107.00864.567171.575
16.10.2026106.94962.148169.097
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