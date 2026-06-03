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Merkez Bankası rezervleri belli oldu

03.06.2026 - 14:53 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#Rezervler#Döviz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 22 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 397 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 22 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 11 milyon dolar azalışla 54 milyar 224 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 15 Mayıs'ta 61 milyar 235 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 386 milyon dolar azalarak 107 milyar 337 milyon dolardan 105 milyar 951 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 22 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 397 milyon dolar azalarak 168 milyar 572 milyon dolardan 160 milyar 175 milyon dolara indi.

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