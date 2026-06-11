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Merkez Bankası rezervleri belli oldu

11.06.2026 - 15:07 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası Rezervleri#Döviz Rezervleri#Altın Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 20 milyon dolar artarak 54 milyar 254 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Mayıs'ta 53 milyar 234 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri ise 822 milyon dolar azalarak 105 milyar 992 milyon dolardan 105 milyar 170 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 226 milyon dolardan 159 milyar 424 milyon dolara çıktı.

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