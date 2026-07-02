Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMerkez Bankası rezervleri belli oldu
HaberlerUzmanpara

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

02.07.2026 - 15:19 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#Rezervler#Döviz Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalışla 149 milyar 205 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 26 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 260 milyon dolar azalarak 54 milyar 251 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Haziran'da 59 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 731 milyon dolar düşüşle 97 milyar 685 milyon dolardan 94 milyar 954 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 205 milyon dolara indi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
EN ÇOK OKUNANLAR
Financial Times, Türkiyenin 10 milyar dolarlık başarısını yazdı Hedefte Avrupa var, hazırlıklılar
Financial Times, Türkiye'nin '10 milyar dolarlık başarısını' yazdı! 'Hedefte Avrupa var, hazırlıklılar'
Barış Alper Yılmaza İngiltere ve İtalyadan talip Galatasarayın Noa Lang planı
Barış Alper Yılmaz'a İngiltere ve İtalya'dan talip! Galatasaray'ın Noa Lang planı
Piyasaları sarsan ABD verisi açıklandı: Altın fiyatlarında sert yükseliş
Piyasaları sarsan ABD verisi açıklandı: Altın fiyatlarında sert yükseliş
Elinde kazmayla geldi Gözü dönen amca dehşet saçtı
Elinde kazmayla geldi! Gözü dönen amca dehşet saçtı
İlgili Haberler
Bakan Çiftçi duyurdu: Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazetede Telefon tutucu, kamera...
Bakan Çiftçi duyurdu: Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de! Telefon tutucu, kamera...
Eskişehirde bıçaklama ihbarı ekipleri harekete geçirdi Olay yerinde gerçek bambaşka çıktı
Eskişehir'de bıçaklama ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Olay yerinde gerçek bambaşka çıktı
Sakaryada ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi
Sakarya'da ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi
Çorum otogarında bomba paniği Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
Çorum otogarında bomba paniği! Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı