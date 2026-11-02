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Merkez Bankası rezervleri belli oldu

02.11.2026 - 14:47 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası Rezervleri#TCMB Para Politikası#Döviz Rezervleri Azalması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalarak 162 milyar 191 milyon dolar oldu.

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Merkez Bankası rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 23 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 3 milyar 103 milyon dolar azalışla 59 milyar 45 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Ekim'de 62 milyar 148 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 803 milyon dolar düşüşle 106 milyar 949 milyon dolardan 103 milyar 146 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalışla 169 milyar 97 milyon dolardan 162 milyar 191 milyon dolara indi.

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