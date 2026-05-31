Ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ait enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarında yüzde 10,51’lik artış şimdiden kesinleşti. Gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde yer alan tahminler ise temmuz zammı için dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 70 bin TL sınırını aşması, hatta tahminlerin gerçekleşmesi halinde 73 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

TEMMUZ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı iki ana başlık üzerinden belirleniyor: Toplu sözleşme zammı ve Enflasyon farkı

2026’nın ilk 6 ayı için memurlara toplu sözleşme kapsamında belirli oranda zam yapılmıştı. Ancak gerçekleşen enflasyon bu oranın üzerine çıktığında, aradaki fark memur maaşlarına enflasyon farkı olarak yansıtılıyor.

Ocak-nisan döneminde açıklanan enflasyon toplamı yüzde 14,64 oldu. Bu oran, memurlar için şimdiden yüzde 3,28 enflasyon farkı oluşturdu.

Temmuz ayında uygulanacak yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı da bu farkla birleşince, memur ve memur emeklisi için toplam artış oranı mayıs ve haziran verileri açıklanmadan yüzde 10,51’e ulaştı.

KRİTİK VERİ 3 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

Memur zammında bir sonraki önemli tarih 3 Haziran olacak. TÜİK’in mayıs ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte 5 aylık kesinleşmiş zam oranı ortaya çıkacak.

Bu veriyle beraber temmuz ayında maaşlara yansıyacak artışın alt sınırı daha da netleşecek. Haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı belli olacak.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE ZAM NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası beklenti anketlerinde 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 18,58 seviyesinde bulunuyor.

Bu senaryoya göre memurlar için oluşacak dönemlik enflasyon farkı yüzde 6,83 olacak. Buna temmuz ayında uygulanacak yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde toplam artış oranı yüzde 14,31’e çıkacak.

Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 73 bin 612 TL seviyesine yükselecek.

MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ BEKLENTİSİ

Temmuz zammıyla birlikte öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarında önemli artış bekleniyor.

Özellikle taban maaşlarda yaşanacak yükseliş, en düşük memur maaşını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi halinde birçok meslek grubunda maaşlar yeni bir seviyeye çıkacak.

Öğretmen maaşlarında temmuz sonrası belirgin artış beklenirken, polis ve sağlık çalışanlarının maaşlarında da enflasyon farkı kaynaklı ciddi yükseliş yaşanacak. Doktor, uzman doktor, mühendis ve memur kadrolarında da yeni maaş tablosu haziran enflasyonunun ardından kesinleşecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 73 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

Şu anki 4 aylık verilere göre memur zammı için taban oran yüzde 10,51 olarak netleşti. Ancak mayıs ve haziran enflasyonuyla bu oranın daha da artması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın tahmini gerçekleşirse temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak toplam zam yüzde 14,31 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 73 bin 612 TL’ye çıkacak.

Kısacası temmuz ayı, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisi için maaşlarda yeni dönemin başlangıcı olacak. Kesin tablo ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

Merkez Bankası’nın yüzde 14,31’lik zam senaryosu gerçekleşirse kamuda maaş dengesi yeniden değişecek. En düşük memur maaşı 73 bin 612 TL’ye yükselirken, öğretmen maaşı 83 bin 867 TL, polis memuru maaşı 93 bin 296 TL, uzman doktor maaşı ise 171 bin 952 TL seviyesine çıkacak. Böylece birçok meslek grubunda maaşlar temmuz itibarıyla kritik eşikleri aşmış olacak.