Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'nda yeni atamalar
HaberlerUzmanparaMerkez Bankası'nda yeni atamalar

Merkez Bankası'nda yeni atamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

03.02.2026 - 09:07 | | AA
Merkez Bankası'nda yeni atamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Söz konusu atamalar 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Dondurucu soğukta kilometrelerce tır kuyruğu

Dondurucu soğukta kilometrelerce tır kuyruğu

22 ülkenin büyükelçisi Boğaziçi Zirvesi için Ankara’da bir araya geldi

22 ülkenin büyükelçisi Boğaziçi Zirvesi için Ankara’da bir araya geldi