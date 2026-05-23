UzmanparaMerkez Bankası'ndan krediler için yeni tedbir! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde limit değişti
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni tedbir! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde limit değişti

23.05.2026 - 07:41 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#Kredi Sınırlaması#Makrofinansal İstikrar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildi.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİK!

Böylece 8 haftalık dönemde tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredileri için büyüme sınırı yüzde 4'ten yüzde 3'e çekilirken, tüketicilere tahsis edilen KMH limit büyümesi yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi. KOBİ'lere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 4,5'e, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı ise yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürüldü.

Kredi büyüme hesaplama döneminin bugün sona ermesi nedeniyle yeni dönem için değişikliler bugün yayımlanarak uygulamaya alındı. TCMB, düzenlemeyle sıkı parasal duruşu desteklemeyi ve makrofinansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.

İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.

Özgür Özel'den 'kurultay' açıklaması
Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı
Çöpte bulduklarıyla ofis kurdu! Ailem, 'Bizi rezil ediyorsun' dedi
3 metrelik dev yılan evin altına yuva yaptı, belediye harekete geçti: Aileme zarar verecek diye korkuyoruz
Caydırıcılığın yeni adı TÜRKİYE
Kol kırıldı yen içinde kalmadı!..
KILIÇLARIN DANSI
OECD'ye göre emeğin vergi yükü
Borsa hızlı geri döndü!
Hadise'de iz bırakan ex'ler
Krizleri aşan gerçeklik
İstanbul'da bayram göçü: Ek seferler devreye girdi: Bilet bulabildik, biz şanslı kişilerdeniz
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak açıklama
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı