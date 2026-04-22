Yurt içinde piyasaların yönünü Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı belirleyecek. TCMB nisan ayı faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Orta Doğu’da İran - ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında faizleri sabit tutarak piyasalara ‘sıkı duruş’ mesajı vermişti.

Banka ocak ayındaki toplantısında ise politika faizini 100 baz puan indirimle %38.00’den %37.00 seviyesine çekmişti. Savaşın yarattığı belirsizlikler Merkez Bankası’nı bekle-gör moduna geçirdi.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu sürdürmesi bankalar tarafında kredi ve mevduat faizlerinde dengeleri hızla değiştirdi. Nisan sonu itibarıyla bankalarda mevduat faizleri %46.00 seviyesinin üzerine çıkarken, yılın ilk aylarında bankalarda mevduat faiz oranı %40.00 seviyelerinin altına sarkmıştı.

Mevduatların yanı sıra bankalarda konut, taşıt, ihtiyaç kredilerinde faiz yükselişi de dikkat çekti. Konut kredisi faizleri %2.49 seviyelerinde iken, hızla 3.00’e yaklaştı. Taşıt kredilerinde ise faizler %3.50 seviyelerine geldi. İhtiyaç kredisinde oranlar ise %3.50-%4.00 seviyelerinde yer alıyor.

Savaşın başlamasıyla birlikte 13.000 puan seviyelerinin altına gerileyen Borsa İstanbul ise son haftalarda yönünü yukarı çevirdi. BIST 100 endeksi faiz kararı öncesi 14.500 puan seviyesinin üzerinde bekleyişe geçti.

‘TCMB POLİTİKA FAİZİNE DOKUNMADAN REEL ANLAMDA FAİZLERİ YÜKSELTMİŞTİ’

Peki TCMB bir sürpriz yapacak mı? Faiz düşüşü veya bir faiz artışı masada olacak mı? Faiz kararı doları nasıl etkiler? Kredi ve mevduat faizleri değişir mi? Konuyla ilgili tüme merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “TCMB en son toplantıda politika faizini %38 den %37 ye indirmişti. Ancak İran-ABD/İsrail savaşı nedeniyle haftalık repo ihalelerini durdurarak günlük repo ihaleleri ile likidite yönetimini yapmaya başlamıştı. Burada ise faizler %40 seviyesinde. Böylece politika faizine dokunmadan reel anlamda faizleri %40 seviyesine yükseltmiş oldu.

Mevcut koşullardaki belirsizlik faiz indirimini pek de olası yapmıyor. Yani savaşın enflasyon üzerine olan etkisi iyice netleşmeden faizleri düşürmek pek de mümkün görünmüyor. Şu an için Nisan ayı enflasyon verileri çok önemli olacak. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan verilere göre hareket edileceğinin sinyalini vermişti.

İŞTE PİYASANIN BEKLENTİSİ!

Şartlar netleşene ve belirsizlik ortadan kalkana kadar faizlerle oynamama ihtimali fazladır. Ancak haftalık repo piyasasının kapalı olduğunu da unutmayalım. Bu piyasayı açmak isterse politika faizini 39-40 seviyelerine kadar yükseltebilir. O zaman tekrar piyasayı çalıştırmaya başlar.

Yani haftalık repo piyasasını açma düşüncesi varsa, politika faizini 250 baz puana kadar artırabilir. Eğer piyasayı durum netleşene kadar kapalı tutma düşüncesi varsa, o zaman pas geçer ve oranları değiştirmez. Şu ortamda faizleri düşürmek kur oynaklıklarına karşı önceden ciddi hazırlık yapmayı gerektirir. Merkez Bankası’nın bu toplantıda faizi değiştirmemesi daha yüksek ihtimal.

BORSA VE DOLAR NASIL ETKİLENİR?

Eğer sürpriz gelmezse piyasa etkilenmez. Yani faizleri değiştirmezse piyasa etkilenmez. Ancak faizleri indirirse özellikle kurlara dikkat etmek gerekecektir. Bu arada tahvil faizlerinde de çok az da olsa sembolik bir düşüş olabilir. Borsa faizlerin düşüşüne olumlu tepki verebilir. Ancak temkinli olmayı sürdürecektir. Çünkü gündemin ana konusu İran-ABD/israil savaşı olup, buradaki gelişmeler piyasaları daha fazla etkileyecektir.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİ İÇİN YENİ BEKLENTİ

TCMB ve BDDK kararları gereğince bankalar limitleri ve hedefleri dikkate alarak hareket etmek durumunda kalıyorlar. Bu nedenle, hedefleri tutturmak için yüksek faizle mevduat toplamak zorunda kalabiliyorlar. Mevduattaki artış uygulanan sıkı para politikasının bir sonucu. Ancak TCMB ve BDDK faizi yükseltecek anlamına gelmiyor. Aksine hem de politika faizini artırmadan bu tedbirlerle piyasanın faizleri yükseltmesi sağlanmış oluyor.

Kredi faizleri sıkı para politikasıyla alakalı olduğundan enflasyon burada ana faktör konumunda. Enflasyon yüksek çıkarsa daha sıkılaştırıcı tedbirlerle piyasa faizleri daha da yükselebilir. TCMB sürpriz yapmayıp faizleri değiştirmezse, o zaman kredi ve mevduat faiz yapısında önemli bir sapma olmaz.”