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UzmanparaMerkez Bankası'nın "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı
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Merkez Bankası'nın "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı

27.08.2026 - 14:58 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#Ekonomi#Menkul Kıymet

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 150,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 146 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) alırken, 1,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

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Merkez Bankasının Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 150,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 146 milyon dolarlık ÖST alırken, 1,2 milyon dolarlık DİBS sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 21 Ağustos haftasında 41 milyar 721,6 milyon dolardan 43 milyar 109,4 milyon dolara çıktı.

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Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 796 milyon dolardan 17 milyar 788,7 milyon dolara düşerken ÖST stoku da 4 milyar 503,7 milyon dolardan 4 milyar 632,8 milyon dolara yükseldi.

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