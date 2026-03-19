Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri açıklandı
HaberlerUzmanpara

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

19.03.2026 - 12:55 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#Rezerv#Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolar oldu.

Merkez Bankasının rezervleri açıklandı

TCMB tarafından, 13 Mart haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolara indi. Söz konusu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,2 azalarak 47,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 azalarak 134,1 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

Altın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlarHaberi Görüntüle

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,7 artarak 126,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,9 artarak 58,9 milyar dolara çıkarken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 68,1 milyar dolara geriledi. Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 16,3 milyar dolar oldu.

Hürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
ABDden flaş açıklama: Bugün en büyük saldırı gerçekleşecek, Tahrana ölüm yağacak
ABD'den flaş açıklama: Bugün en büyük saldırı gerçekleşecek, Tahran'a ölüm yağacak
Meteoroloji ve AKOMdan peş peşe uyarı Yağış, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor: Sıcaklık 4 derece düşecek
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Yağış, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor: Sıcaklık 4 derece düşecek
APP plaka yasağı sonrası karekod kaosu: Başvurular 5 katına çıktı
APP plaka yasağı sonrası 'karekod' kaosu: Başvurular 5 katına çıktı
Galatasaraya Manchester Cityden dünya yıldızı Liverpool maçı sonrası sürpriz iddia
Galatasaray'a Manchester City'den dünya yıldızı! Liverpool maçı sonrası sürpriz iddia
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirRİYAD’DA FÜZELERİN GECESİ...
Tunca Bengin
Tunca BenginKontrolsüz savaş!..
Melih Aşık
Melih AşıkTAHRAN BÜYÜKELÇİSİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBu iş kötüye gidiyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFutbolda dijital devrim
Eren Aka
Eren AkaBayrama hazır bir şehir
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYeniden zirveye çıkabilir mi?
Osman Gençer
Osman Gençerİftar davetine değer katmak
İlgili Haberler
İstanbul Valiliği Zimem defteri geleneğini sürdürüyor: 73 milyon lira borç kapatıldı
İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor: 73 milyon lira borç kapatıldı
CHPyi eleştiren Milli Eğitim Bakanı Tekinden Tosun Paşa benzetmesi
CHP'yi eleştiren Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Tosun Paşa" benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi