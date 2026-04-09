UzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri arttı
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

09.04.2026 - 15:02 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#Rezerv#Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artarak 161 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 127 milyon dolar artışla 58 milyar 417 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 55 milyar 290 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 180 milyon dolar artışla 100 milyar 49 milyon dolardan 103 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artışla 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara çıktı.

Alman basınından şok iddia! Trump'tan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Galatasaray'da Okan Buruk'un isyanı! Nevzat Dindar: Kemerburgaz'da köstebek var
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İnfaz emri aile meclisinden! Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
Türkiye'nin barışa katkısında bilinmeyenler...
Kim deli kim değil?
DÜNYA KURTULDU
Çin ve Rusya hâlâ hayatta mı?
Simge Sağın'ı yeni aşkı yaktı!
Uçak doluysa güç sende
"Ne olursa olsun, zafer ilan et"
Sosyal medyaya yasak doğrudur
Kitapla Yaşamın Kesiştiği Mekânlar Olarak Kütüphanelerimiz
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
Harita saprasarı! Listede 43 il var! Türkiye'ye Nisan süprizi
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
AK Parti MKYK Toplantısı başladı