Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

14.05.2026 - 15:36 | Son Güncellenme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 8 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 964 milyon dolar artışla 60 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 82 milyon dolar artarak 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 165 milyar 483 milyon dolardan 171 milyar 529 milyon dolara çıktı.

Yunanistan'ı alarma geçiren rapor! 'Türk ordusu farkı açıyor'
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman derken ters köşe!
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Tunca BenginCHP'deki çözümsüzlük süreci!...
Melih AşıkKOKTEYL PARTİ
Hakkı ÖcalYine mi evlere kapanmak?
Ali EyüboğluDemi Moore'u şaşırtan soru!
Eren AkaDünyanın konuştuğu fotoğraf
Çağdaş ErtunaPhoto London'da Türkiye etkisi
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Eskişehir'de yıldırım dehşeti! Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz