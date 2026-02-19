Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
HaberlerUzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar artarak 211 milyar 784 milyon dolar oldu.

19.02.2026 - 15:10 | | AA
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 714 milyon dolar artışla 79 milyar 586 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Şubat'ta 78 milyar 872 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Haberin Devamı

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 588 milyon dolar yükselişle 128 milyar 611 milyon dolardan 132 milyar 199 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar artışla 207 milyar 482 milyon dolardan 211 milyar 784 milyon dolara yükseldi.

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi

Emine Erdoğan'dan Şehit Aileleri İle İftar Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Şehit Aileleri İle İftar Programı'na ilişkin paylaşım