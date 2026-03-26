Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

26.03.2026 - 14:52 | Son Güncellenme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 167 milyon dolar azalarak 177 milyar 458 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 806 milyon dolar artışla 61 milyar 292 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Mart'ta 55 milyar 486 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 17 milyar 974 milyon dolar düşüşle 134 milyar 140 milyon dolardan 116 milyar 166 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 19 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 167 milyon dolar azalışla 189 milyar 625 milyon dolardan 177 milyar 458 milyon dolara geriledi.

İrana son darbe hazırlığı
İran'a 'son darbe' hazırlığı!
1 liraya ikna etti, 20 milyon dolarını çarptı İş insanı Leyla Alatona büyük şok
1 liraya ikna etti, 20 milyon dolarını çarptı! İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok
Osimhene bir değil iki operasyon
Osimhen'e bir değil iki operasyon
Eski savcının Whatsapp yazışmalarından Rezan Epözdemir çıktı 300 bin dolara tahliye
Eski savcının Whatsapp yazışmalarından Rezan Epözdemir çıktı! 300 bin dolara tahliye
Tunca Bengin
Tunca BenginTrump’ı etkileyen Prusyalı General!
Melih Aşık
Melih AşıkTRUMP ARAYIŞTA
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTACO Trump!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSon operasyonun dikkat çeken yanı!
Eren Aka
Eren AkaDiplomasi, kültür, sanat ve spor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaJames Murdoch’un yeni girişimi
Osman Gençer
Osman Gençer16 saniye sallandık 5.5 yılda çözemedik
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerDemokrasinin Krizi
İlgili Haberler
Bakan Çiftçiden sosyal medyada suç örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyonlara ilişkin paylaşım
Bakan Çiftçi'den sosyal medyada suç örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyonlara ilişkin paylaşım
Şüpheli hareketleri dikkat çekmişti Kulağından çıkanlar şoke etti
Şüpheli hareketleri dikkat çekmişti! Kulağından çıkanlar şoke etti
İBBye yönelik Yolsuzluk davası; duruşma 30 Marta ertelendi
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davası; duruşma 30 Mart'a ertelendi
Bakan Murat Kurum, New York’ta konuştu: İklim krizi, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir
Bakan Murat Kurum, New York’ta konuştu: İklim krizi, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir