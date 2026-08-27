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UzmanparaMerkez Bankası'nın toplam rezervi 188 milyar 449 milyon dolara çıktı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervi 188 milyar 449 milyon dolara çıktı

27.08.2026 - 15:11 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası Rezervleri#Döviz Rezervleri#Altın Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı.

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Merkez Bankasının toplam rezervi 188 milyar 449 milyon dolara çıktı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 21 Ağustos itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 938 milyon dolar azalarak 74 milyar 228 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 75 milyar 166 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 886 milyon dolar artışla 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara çıktı.

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Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 183 milyar 500 milyon dolardan 188 milyar 449 milyon dolara yükseldi.

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