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Mersin’de gıda skandalı! Kıymada at ve eşek eti çıktı

24.09.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Gıda Skandalı#Mersin#Sakatat

Tarım ve Orman Bakanlığının güncellediği taklit ve tağşiş listesinde Mersin’den 3 ayrı tespit yer aldı. Kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, sumakta ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

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Mersin’de gıda skandalı Kıymada at ve eşek eti çıktı

Mersin’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde çeşitli ürünlerde uygunsuzluklar tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 23 Eylül 2026 tarihinde taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Güncellenen listede Mersin’de faaliyet gösteren işletmelere ait et ve baharat ürünleri de yer aldı.

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Bakanlığın kamuoyu duyurusuna göre, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı-Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.

Listede yer alan Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Mezitli Et Balık’a ait dana-kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi.

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TARSUS’TA SUMAKTA YASAKLI BOYA TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın listesinde Tarsus’tan da bir ürün yer aldı. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan sumakta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.
Bakanlığın güncellediği listede Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda ürün ve işletmeye ilişkin taklit ve tağşiş tespitleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

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