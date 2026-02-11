'Mevcut faiz politikası uygun'

Logan, Austin, Teksas'ta yapacağı konuşma için hazırlanan metinde, "Eğer öyleyse, bu bana mevcut politika duruşumuzun uygun olduğunu ve çifte görev hedeflerimize ulaşmak için daha fazla faiz indirimine gerek olmadığını söyler" dedi. "Enflasyon düşer ancak iş gücü piyasası önemli ölçüde soğursa faizleri tekrar indirmek uygun hale gelebilir. Ancak şu anda enflasyonun inatla yüksek kalmasından daha fazla endişeliyim" diye ekledi.

Logan, Fed’in ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutan 10-2 çoğunluk içinde yer aldığını hatırlatarak, geçen yıl yapılan üç faiz indiriminin iş gücü piyasasındaki aşağı yönlü riskleri azalttığını, ancak enflasyon için ek risk yarattığını söyledi.

Kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin artık ekonomiyi ne frenleyen ne de teşvik eden “nötr” seviyede olduğunu belirten Logan, güçlü toparlanma ve beş yıla yakın süredir hedefin üzerinde seyreden enflasyon karşısında bu seviyelerin sınırlı etki yarattığını kaydetti.

Logan, bu yıl enflasyonda ilerleme beklediğini, tarifelerin fiyatlara etkisinin azalacağını, konut hizmetleri enflasyonunun kiralık talebin düşmesiyle yavaşlayacağını ve iş gücü piyasasındaki dengelenmenin konut dışı hizmetlerde baskıyı hafifleteceğini söyledi. Kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş ve işletmelerin maliyetlerin ılımlılaşmasını öngörmesi gibi olumlu işaretlere dikkat çekti.

Buna karşın, bazı tarifelerin etkisinin henüz görülmediğini, maliye politikası ve canlı finansal koşulların ekonomik faaliyete destek sağladığını, ayrıca deregülasyon ve yeni teknolojilerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini vurguladı. Logan, “Herhangi bir ekonomik veya finansal gelişme, politikanın seyrinde değişiklik ya da risklerin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir” dedi.