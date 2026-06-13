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UzmanparaMevduat yeniden güvenli liman oldu! TL'de kalanlar yıl sonuna kadar yüzde 20 getiriyi cebine koyabilir
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Mevduat yeniden güvenli liman oldu! TL'de kalanlar yıl sonuna kadar yüzde 20 getiriyi cebine koyabilir

13.06.2026 - 15:34 | Son Güncellenme:

#Mevduat#TL#Dolar

Altın fiyatı yatırımcısını üzerken, bankada parasını tutanlar kazanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler yeniden mevduat getirilerine çevrildi. Uzmanlar, yıl sonuna kadar faizlerde sert bir düşüş beklemezken bazı bankalarda mevduat faizlerinin yüzde 43'e kadar yükseldiğini belirtiyor. Peki 100 bin, 300 bin ya da 1 milyon lirasını vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? Yıl sonuna kadar yüzde 20'yi aşan getirinin mümkün olduğu konuşulurken, yatırımcıların dikkatini çeken hesaplamalar ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ- Merkez Bankası faiz artırımına gitmedi. Vadeli mevduat faizlerinin bir süre daha yüksek olması bekleniyor. Uzmanlara göre yılın bitmesine 202 gün varken, bu süre içinde parasını vadeli mevduata yatıranların yaklaşık yüzde 20 getiri elde etme ihtimali de var.

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MEVDUATA OLAN İLGİYİ ARTIRIYOR

Piyasalar hareketli. Altın, borsa ve dövizde belirsizlik devam ederken, TL mevduat yatırımcı için güvenli liman haline geldi. Merkez Bankası faiz artırmazken uzmanlara göre yıl sonuna kadar faizlerde sert bir düşüş beklenmiyor. Bu da mevduatı cazip hale getiriyor. Bazı bankalarda mevduat faizi yüzde 42-43'e kadar  çıkıyor.  Son 3 ayda altın ve gümüşte yaşanan dalgalanmalar, borsadaki belirsizlikler ve dövizde sınırlı yükseliş beklentisi de mevduata olan ilgiyi artırıyor. Parasını mevduatta tutan kazanıyor, altın ise yatırımcısını üzmeye devam ediyor. 

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BANKALAR ARASINDA FAİZ YARIŞI SÜRÜYOR

Konuyla ilgili önemli hesaplamalarda bulunan Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan şu ifadeleri kullandı;

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"Merkez Bankası faizlere dokunmadı ve pas geçti. Politika faizi yüzde 37. Ancak piyasada oluşan faiz şu anda yüzde 40. Yıl sonuna 202 gün var. Eğer bugün paramızı 32 gün vadeyle bankaya yatırırsak ortalama sene sonunda yüzde 20-21 getiriyi cebimize koyabiliriz.

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Mevduat yeniden güvenli liman oldu TLde kalanlar yıl sonuna kadar yüzde 20 getiriyi cebine koyabilir

Ortalama yüzde 40'ın üzerinde bir mevduat faizini yıl sonuna kadar bankalarda görebiliriz. Çünkü bankalar kendi aralarında zaten rekabet ediyor. Bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 42-43'e kadar çıkıyor.

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100 BİN LİRA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Örneğin bugün 100 bin lirasını 32 günlük vadede tutan yatırımcı, yıllık 20-21 bin lira ek kazanç sağlayabiliyor. Yani 1 milyon lirada da bu, yaklaşık 200 bin liralık net getiri anlamına geliyor.

300 BİN LİRANIN 202 GÜNLÜK GETİRİSİ

Hesaptaki para 300 bin lira olursa, 202 günün sonunda getirisi 62 bin 400 lira oluyor.

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Yani hem garanti bir getiri sunuyor hem de risksiz bir getiriden bahsediyoruz. Baktığımız zaman son 1 ayda yüzde 5'lik bir kayıp var."

Mevduat yeniden güvenli liman oldu TLde kalanlar yıl sonuna kadar yüzde 20 getiriyi cebine koyabilir
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