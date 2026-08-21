Milli Denizaltı yapay zekayla donatılacak

Nacar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk milli denizaltı projesi Milli Denizaltı (MİLDEN) için yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. MİLDEN üzerinden geçecek verileri yapay zeka ile kıymetlendirecek bir yapı kurduklarını ifade eden Nacar, yapay zeka destekli ADVENT MÜREN harekat zekasını Milli Denizaltı Projesi kapsamında denizaltılara entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Nacar, şöyle konuştu:

"Bu entegrasyon kapsamında, sadece sensörden silaha kadar olan kısmın yönetimini değil, aynı zamanda her türlü yardımcı sistemin çevre ve istihbarat verilerinin harekata olan etkisini değerlendirebilecek bir yapay zeka desteği sağlayacağız. Milli Denizaltımız kapsamında geliştirilecek tüm milli silah ve sensörler için savaş sistemi entegratörlüğünü de yurt içi ve yurt dışındaki çok yüksek saha tecrübemiz ve alan uzmanlığımız sayesinde HAVELSAN olarak üstlenmeyi bekliyoruz."

Milli Denizaltı'nın yerli ve milli hale getirilmesi gereken en önemli sistemlerinden birinin de su altı otonom seyir olacağına işaret eden Nacar, "Bu kapsamda da dümen kontrol sisteminin geliştirilmesi için HAVELSAN olarak AR-GE çalışmamızı başlattık." dedi.

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Bu geminin ilk milli denizaltı olması nedeniyle üzerinde eğitimin yapılabileceği denizaltı simülatörü için de hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Nacar, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kullanımda olan Preveze Gür Sınıfı Denizaltı Dalış Simülatörü'nün HAVELSAN tarafından geliştirildiğini anımsattı.

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MİLLİ DENİZALTI GÜCÜNÜ DE MİLLİ ÇÖZÜMLERDEN ALACAK

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Milli silah sistemlerinin denizaltılara entegrasyonu için geldikleri güncel duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Nacar, "ROKETSAN'ımızın geliştirdiği su altından atılan KAPSÜLLÜ ATMACA seyir füzeleri için atış kontrol sistemini, milli savaş yönetim sistemimiz ADVENT'e tam entegre olacak şekilde geliştirdik. MİLDEN'de de bu yetkinliği en iyi şekilde kullanabilecek düzeydeyiz. Denizaltılarımızın kullandığı torpidoların atış kontrol sistemini geliştirdik. MİLDEN'de de milli AKYA torpidomuzun atış kontrol sistemi, yapay zeka destekli fonksiyonlarla birlikte ADVENT MÜREN'e tam entegre çalışabilecek." ifadelerini kullandı.

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Nacar, denizaltılarda sinir sistemi ağı gibi görev yapan, tüm sistemler arasındaki veri entegrasyonunu ve bazı sistemlerin uzaktan kontrolünü sağlayan denizaltı bilgi dağıtım sistemlerini niş bir donanım olarak ürettiklerini vurgulayarak, MİLDEN'de de bu teknolojiyi kullanabilecek durumda olduklarını kaydetti.

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ÇAKA'DA SONA GELİNDİ

Su altına yönelik insansız deniz aracı projelerine ilişkin soruları da yanıtlayan Mehmet Akif Nacar, su altına dalış yaparak gizlenebilen hibrit insansız deniz aracı ÇAKA'nın geliştirme faaliyetlerinde son aşamaya geldiklerini bildirerek, "İnşallah kısa zamanda, su üstünde ve su altında aktif/hibrit kullanımını görmüş olacağız." dedi.

Nacar, ilk kez TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergiledikleri öz kaynaklı AR-GE projesi AVISTA'dan gelecekte önemli kazanımlar elde etmeyi planladıklarını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AVISTA, su altı sensörlerinin yüksek maliyetleri ve tedarik süreçlerinde karşılaşılan gümrük kısıtlamaları nedeniyle, uygun maliyetli ve kolay erişilebilir sensörler kullanılarak platformlara akıl katan algoritmaların geliştirilmesi amacıyla ortaya çıktı. AVISTA, HAVELSAN'ın ÇAKA Dalış Yapabilen Hibrit İnsansız Deniz Aracı projesinde de doğrudan kullanılacak yeteneklere altyapı niteliğindedir. Proje, GNSS erişiminin bulunmadığı su altı ortamında hassas konumlandırma, üç boyutlu su altı haritalama, gemi karinası denetim sistemi, kritik su altı yapılarının korunması ve entegre güvenlik yeteneklerinin milli imkanlarla geliştirilmesini hedeflemektedir. En önemlisi, farklı su altı araçlarına entegre edilebilir nitelikte olan AVISTA'nın yetenekleri ADVENT ile entegre çalışabilecek. Burada geliştirilecek yetkinlikler ADVENT MÜREN Savaş Yönetim Sistemi'nin sahip olacağı denizaltı harbi, su üstü harbi, mayın harbi ve deniz yatağı harbi yetkinliklerine farklı seviyelerde katkıda bulunacak."

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Nacar, kısa sürede HAVELSAN'ın su altı teknolojileri alanında yeni ürün ve çözümlerini kullanıma hazır hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

TEKNOFEST ŞANLIURFA'YA DAVET

Böyle bir etkinlikle İzmit Körfezi'nde, Gölcük'te gençlerin "mavi vatan" kavramıyla, su altı ve su üstü teknolojilerle tanışmasının, yarışmalara katılmasının çok büyük önem taşıdığını dile getiren Nacar, katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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TEKNOFEST 2026'ya Şanlıurfa'nın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Nacar, "Herkesi kendi memleketim olan Şanlıurfa'ya davet ediyorum." diye konuştu.