UzmanparaMilli Savunma Bakanlığı'na 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Milli Savunma Bakanlığı'na 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek

11.04.2026 - 14:56 | Son Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığının akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanılmak üzere, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonu üretileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek

Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretimi devam eden, ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Demiryollarının savunma açısından stratejik bir unsur olduğunu belirten Uraloğlu, bu anlayışla demiryollarında milli savunmanın gücüne güç katacak her türlü çalışmaya destek verdiklerini vurguladı.

Sivas'ta üretilecek

Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen ve daha önce Milli Savunma Bakanlığına teslim edilen 9 adet akaryakıt ve ikmal vagonunun ardından yeni bir üretim sürecini başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin milli savunmasına, yerli vagon desteğimiz devam ediyor. Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz, böylelikle teslim ettiğimiz önceki 9 adetle birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunmuş olacağız. Bu üretim, savunma sanayimiz ile ulaştırma sektörünün koordineli çalışmasının önemli bir göstergesidir. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, üreteceğimiz vagonlarımız ordumuzun enerji kaynaklarının güvenli taşınmasında kritik rol üstlenecek, lojistik gücü artacak."

Dünyanın gözü Pakistanda ABD-İran görüşmesine damga vuran rest: 30 dakika içinde vururuz
İsraili tedirgin eden ertesi gün senaryosu İspanyanın Türkiyedeki sessiz hamlesi
İspanyol basını Galatasarayın Osimhen kararını duyurdu Dudak uçuklatan bonservis
16 günde evlendiler, takıları eski bir minibüse yatırdılar Kira yok, elektrik-su bedava
Tunca Bengin
Melih Aşık
Cem Kılıç
Ali Eyüboğlu
Deniz Kilislioğlu
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Beşiktaştaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Kütahyada 4.8 büyüklüğünde deprem Art arda sarsıntılar
Ruslara kahkaha attıran olay başına dert oldu Tazminatsız işten kovuldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiyenin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir
