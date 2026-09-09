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Milyon dolarlık lüks araçlar Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi

09.09.2026 - 10:19 | Son Güncellenme:

#Lüks Araçlar#Atatürk Havalimanı#Ferrari

Amsterdam'dan başlayan "The Challenge Supercar Rally" Bodrum'da sona erdi. Rallinin ardından Bodrum'da tatil yapan araç sahipleri uçakla Hollanda'ya dönerken, milyon dolarlık süper otomobillerin İstanbul'dan Hollanda'ya transferi için gerçekleştirilen dev lojistik operasyon görüntülendi.

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Dünyaca ünlü milyonerlerin ve otomobil tutkunlarının katıldığı, Avrupa'nın en prestijli rallilerinden Hollanda merkezli "The Challenge Supercar Rally" Amsterdam'dan başladı. Ralli kapsamında yola çıkan yaklaşık 40 lüks araç, zorlu rotada Avrupa'nın dik dağ geçitlerini ve otobanlarını geçerek yarışı Bodrum'da tamamladı. Rallinin ardından Ege'de tatil yapan araç sahipleri Hollanda'ya uçakla dönerken, milyon dolarlık araçların transferi için İstanbul'da dev bir lojistik operasyon başlatıldı. Final etabının ardından gümrük ve lojistik işlemleri için tırların üzerinde Bakırköy'deki gümrük sahasına getirilerek bir araya toplanan ultra lüks otomobiller, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma tarafından teslim alındı; filonun dönüş rotası kapsamında tırların Pendik'ten gemi ile İtalya'ya, ardından da kara yolu ile Amsterdam'a gitmesi planlandı.

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Milyon dolarlık lüks araçlar Atatürk Havalimanında görüntülendi

Dev filoda öne çıkan marka ve modeller

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tırların üzerinde görüntülenen ultra lüks filoda, otomotiv dünyasının en prestijli marka ve modelleri yer alıyor. Filoda kısıtlı üretimiyle öne çıkan Ferrari 812 Competizione'nin yanı sıra Ferrari 812 GTS, Superfast ve markanın V12 SUV modeli Ferrari Purosangue dikkat çekiyor. Yüksek performans segmentinde F1 konseptli Aston Martin DBX707, özel kaplamalı Mercedes-AMG G 63 ve pist odaklı Porsche 911 GT3 RS öne çıkan diğer modeller arasında dikkat çekiyor.

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Milyon dolarlık lüks araçlar Atatürk Havalimanında görüntülendi

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"Bunları bir arada görmek rüya gibi"

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Motokuryelik yapan ve araba tutkunu olan Ahmet Can araçları yoldan gördüğünü ve yakından incelemek için dönerek geri geldiğini belirterek "Yoldan görüp geldim çok iyi. Hepsi birbirinden güzel bunların hepsini bir arada görmek cennette gibiyim şu an. Yolda gördüm dönüp geri geldim yakından görebilmek için. Araba seven biri için gerçekten cennet gibi bir yer. Kafamı nereye çevirsem araçlar var Tofaş gibi koymuşlar. Bunlar otomobilin dışında farklı şeyler. Bu bir tutku bir mühendislik harikası bunların hepsini bir arada görmek Türkiye'de çok zor hepsi bir servet değerinde. Hepsi şu an bir tırda Türkiye fiyatıyla yaklaşık 1 milyar milyarlık araba var. Burası şu an bambaşka bir şey" dedi

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"Burada olmak gerçekten çok güzeldi"

Lojistik firması yetkilisi Jitse De Boer "Bu arabalar Amsterdam'dan geliyor. Hayır kurumları için bağış toplamak amacıyla buraya, Bodrum'a kadar sürdüler. Hepsi Hollanda'da işletme sahibi ve üzerlerindeki tüm çıkartmalarla arabalarının olabildiğince görünmesini sağlayarak hayır kurumu için para toplamaya çalışıyorlar.

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Biz de şu anda onları Amsterdam'a geri taşıyoruz. Sadece gümrük işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz, ardından onları Hollanda'ya, Amsterdam'a geri götüreceğiz. Feribotla İtalya'ya, İtalya'dan da sürerek Hollanda'ya geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen De Boer, "Harika bir işti, çok sevdim. Hava güzel, Hollanda'dakinden daha iyi. İnsanlar da çok cana yakın ve görülmesi gereken çok güzel bir şehir. Bütün ülke görülmeye değer güzellikte, bu yüzden burada olmak gerçekten çok güzeldi" şeklinde konuştu.

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