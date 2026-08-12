Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor: Motorinde ÖTV düzenlemesi! Gözler Resmi Gazete'de

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin fiyatlarının tüketici üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla Özel Tüketim Vergisi üzerinden yeni bir adım attı.

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Petrol piyasalarında yaşanan sert hareketlilik, başta motorin olmak üzere akaryakıt fiyatlarının yeniden gündemin üst sıralarına çıkmasına neden oldu. Özellikle İran ile ABD arasında yaşanan gerilim sonrasında Hürmüz Boğazı çevresinde artan belirsizlik, küresel petrol ticaretini doğrudan etkiledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER PETROL PİYASASINI SARSTI

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, enerji piyasalarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden oldu. Bölgedeki jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte petrol arzına ilişkin endişeler güçlenirken, Brent petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareketler görüldü.

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Petrol fiyatlarındaki yükselişin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansıması ise özellikle motorin tarafında yakından takip edilmeye başlandı. Döviz kuru, uluslararası ürün fiyatları, rafineri maliyetleri ve vergilerle birlikte hesaplanan pompa fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerden doğrudan etkileniyor.

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BAKANLIK MOTORİN İÇİN DEVREYE GİRDİ

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ÖTV üzerinden fiyat artışlarının bir bölümünü sınırlamaya yönelik mekanizmayı devreye aldığı görüldü.

Bu kapsamda motorinden alınan ÖTV tutarının belirli koşullarda düşürülmesi ve rafineri fiyatlarındaki artışın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansımamasının sağlanması hedefleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan düzenlemelerde de akaryakıtta kamuoyunda "eşel-mobil" olarak bilinen sistem kapsamında ÖTV tutarlarının piyasa fiyatlarındaki değişime göre yeniden belirlenebildiği görülüyor.

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FİYAT ARTIŞININ BİR BÖLÜMÜ ÖTV'DEN KARŞILANACAK

Sistemin temel mantığı, uluslararası petrol ve rafineri fiyatlarındaki artışların belirli bir bölümünün vergi tarafında yapılacak ayarlamayla dengelenmesine dayanıyor.

Böylece maliyetlerde yaşanan her yükselişin aynı oranda akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özellikle motorin fiyatındaki yükselişin ulaştırma, lojistik, tarım ve üretim maliyetleri üzerinden geniş bir alanda enflasyonu etkileyebilmesi nedeniyle alınacak kararlar kritik önem taşıyor.

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EŞEL-MOBİL SİSTEMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Türkiye daha önce de akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere karşı eşel-mobil sistemini kullanmıştı. Sistem kapsamında akaryakıt ürünlerinin maliyetinde meydana gelen artışların bir bölümü ÖTV'den karşılanıyor.

2026 yılında yayımlanan düzenlemelerle de benzin, motorin ve LPG gibi ürünlerde rafineri fiyatlarındaki değişimin ne kadarının ÖTV'ye, ne kadarının ise piyasa fiyatına yansıyacağına ilişkin oranlarda değişikliğe gidildi.

Bu uygulamayla birlikte tüketicilerin uluslararası enerji piyasalarında ortaya çıkan sert fiyat hareketlerinden daha sınırlı etkilenmesi hedefleniyor.

GÖZLER POMPAYA YANSIYACAK RAKAMA ÇEVRİLDİ

Araç sahiplerinin şimdi en fazla merak ettiği konu ise düzenlemenin motorinin litre fiyatına ne kadar yansıyacağı. Akaryakıt fiyatlarında nihai rakam; Brent petrol fiyatı, Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları, döviz kuru, rafineri fiyatları, ÖTV ve KDV gibi birçok değişkene göre hesaplanıyor. Bu nedenle vergi tarafında yapılan düzenlemeler pompa fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor.

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Motorin fiyatlarındaki olası düşüş sadece bireysel araç kullanıcıları açısından değil, ticari taşımacılık ve lojistik sektörü açısından da önem taşıyor. Nakliye maliyetlerinde yaşanacak değişikliklerin zaman içerisinde ürün ve hizmet fiyatlarına kadar uzanan geniş bir etkisi bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ DÖNEM: GÖZLER RESMİ GAZETE'DE

Enerji piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisi devam ederken, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarında vergi mekanizmasını kullanarak tüketici üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik adımlarının devam etmesi bekleniyor.

Özellikle petrol ve döviz piyasasında yaşanabilecek yeni hareketler, önümüzdeki dönemde motorin ve benzin fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.

Araç sahiplerinin gözü ise şimdi yapılacak düzenlemelerin ardından akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara çevrildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.