Milyonlarca arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiriyor! Kaçak yapılara yıkım nasıl olacak?

Milliyet.com.tr/ÖZEL Arsa ve araziler üzerine inşa edilen kaçak yapılar, hobi bahçeleri, Tiny House’lar için harekete geçildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre tarım arazilerinin korunmasına yönelik hazırlanan yasal düzenleme ile birlikte kaçak yapılar tespit edilecek.

Yeni düzenlemeyle, hobi bahçesi adı altında yapılan lüks villa ve kaçak yapılaşmalar tek tek ayrıştırılacak. Gerçek tarımsal kullanım ile lüks konut projeleri arasında net bir ayrım yapılması planlanırken, denetimlerin artırılması için bakanlıklar arası komisyon kuruldu. Yeni sistemle birlikte kaçak yapılaşmaya yönelik daha sıkı adımlar atılması hedefleniyor.

ÜÇLÜ KOMİSYON KURULDU

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlıklarından oluşan üçlü bir komisyonun kurulduğu belirtildi.

YIKIM NASIL OLACAK?

Peki hobi bahçeleri, Tiny House ve kaçak villa gibi yapılar için yeni düzenleme nasıl olacak? Denetimler nasıl yapılacak? Kaçak yapıların yıkımı nasıl olacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Düzenleme aslında Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürürlüğe girmişti. Burada özellikle tarım arazilerinin sınıflandırılması, geliştirilmesi, toprağın korunması gibi unsurların, Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılması ve düzenlenmesi istenmişti.

Tabii bu noktada da belli istisnalar planlandı. Özellikle tarım arazilerinin amaç dışında kullanılmamasıyla alakalı düzenlemeler yapılması istenmişti. Hatta burada yapılacak projelerde de izinsiz yapıların yıkılması ve arazilerin tarımsal üretime uygun hale getirilmesiyle ilgili düzenleme ve sorumluluklar belirlenmişti. Hatta bu tür yapıların yıkılmaması durumunda Bakanlıkça yıkım yetkisinin de verileceği söz konusu olmuştu.

Düzenlemeye tabii yoğun bir tepki de oldu. Hatta bu noktada bazı Bakanlıkların birleşerek bu düzenlemeyle ilgili kriterleri tekrar belirleme sürecine de girdiğini görüyoruz. Zaten 2B arazileri ve İmar Barışı'ndan yapı kayıt belgesi almış araziler bu kapsamın dışında olacaktı ama düzenleme bazı sınırlamalarla beraber biraz daha ilerleyecek gözüküyor.

‘BUNGALOVLARA İZİN VERİLMEYECEK’

Özellikle önümüzdeki ay detayların biraz daha netleşmesiyle beraber, aslında hobi bahçesi adıyla yapılan yerlerdeki ticari üniteler çerçevesinde kurulan bungalovlar ya da bu tür kiralama alanlarına izin verilmiyor olacak. Malum bu alanların bir kısmı tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliği açısından da yapılan alanlardı. Bunların birbirine karışmaması için böyle bir düzenleme ve ayrımın yapılacak olması faydalı.

Bununla beraber tabii hobi bahçesi adı altında yapılan havuzlu, lüks villa ve benzeri ürünlerin de gayrimenkul piyasalarında olduğunu görüyoruz. Piyasalarda son dönemde bu tür ürünlerin satışına ilişkin yoğun ilanlar vardı. Bu ilanların durumu konunun netleşmesiyle beraber biraz daha belirlenecek ama öncelikle yapılacak olan ayrımın netleşmesi gerekiyor.

KAÇAK YAPILAR İÇİN SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Zaten aslında belediyeler tarafında kaçak yapılara ilişkin bildirimler çoğu zaman daha öncesinde gönderilmiş oluyor. Hatta belediyelerin bir kısmı bu bildirimleri yapıp bunlara para cezası da kesti. Kesilen bu para cezalarıyla beraber kullananların bir kısmı aslında 'Nasıl olsa cezayı da ödedik, artık yerimiz yıkılmaz' çerçevesinde düşünüyor. Bakanlığın aslında bu yetkiyi alması buradaki suistimalin biraz daha önlenmesini sağlayacak.

‘CEZAMI ÖDEDİM, YAPIM YIKILMAZ’ DİYENLER DİKKAT!

Konunun Bakanlık nezdinde takip edilecek ve yıkılacak olması, belediyelerin de bu noktadaki suistimallerinin önüne geçiyor olacaktır. Ama bu şu demek değil; 'Ben zaten bu kaçak yapı için ceza ödedim, artık bu cezayı ödediğim için yapım yıkılmaz' diye bir genelleme yapmak çok mümkün değil.



‘İLANLARDA ARTIŞLAR VAR’

Tabii her halükarda piyasada bu tür arazilerin üzerine yapı yapanların satışına yönelik ilanlarda sayısal anlamda bir artış var. Ancak tüketiciler açısından da bu tür yerler alınırken; yerlerin yasal durumu, arsanın vasfı, tarım arazisi olup olmaması, eğer bir yapı varsa bu yapının yapı kayıt belgeli olup olmaması gibi çok sayıda kritere dikkat etmek gerekiyor.

‘TARIM AMACIYLA KULLANILMAYAN YERLER YIKILABİLİR’

Bu araziler ülkemizde sadece belli noktalarda değil, birçok ilimizde bu tür arazilerin örnekleri var. İmar sahasında olmayan yerlerin özel parselasyonla yapıldığı, çevresinin resmi olmayan bir çerçevede bölündüğü ve bu amaçla kullanılan yerler bulunuyor. Buradaki kullanım amacının tarım arazisi vasfı taşımaması durumunda, bu yerlerin yıkımıyla ilgili sürecin de devam edeceğini ifade edebiliriz.”