TÜİK’in açıkladığı verilere göre Nisan ayında enflasyon aylık %4,18 oldu. 2026 yılı enflasyon artışı ise %14,64 seviyesine ulaştı. Enflasyon verilerinin ardından ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Memur-Sen’in talebine değinerek, “Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok” dedi.

Güler, şu ifadeleri kullandı: “Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlilerimizi, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; onu da ifade etmek isterim.”

KÜRESEL ENFLASYON VURGUSU

Güler, yaptığı değerlendirmede küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. Petrol fiyatlarında gözlenen yüksek oynaklık ve kırılgan fiyatlama yapısının, küresel ölçekte ve Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan baskı yarattığını ifade etti.