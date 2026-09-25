Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik! Mesai düzeninde yeni dönem

Çalışma hayatında esnek modellerin önünü açacak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya alındı.

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Yeni düzenlemeyle birlikte çalışanların haftanın belirli günlerinde ofiste, belirli günlerinde ise uzaktan çalışmasına imkan sağlayan hibrit çalışma modeli artık mevzuatta açık şekilde yer aldı.

Düzenleme kapsamında işveren ve çalışan arasında yapılacak iş sözleşmelerinde, kişinin hangi günlerde işyerinde bulunacağı, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ve çalışma saatlerinin nasıl uygulanacağı net şekilde belirlenecek.

HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ YASAL ÇERÇEVEYE KAVUŞTU

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, çalışma hayatında giderek yaygınlaşan hibrit sistem resmi olarak tanımlandı.

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Buna göre çalışanlar, işlerinin bir bölümünü işyerinde, bir bölümünü ise uzaktan çalışma yöntemiyle sürdürebilecek. Uygulamanın detayları ise işveren ile çalışan arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.

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Yeni sistemle birlikte özellikle dijital ortamda yürütülebilen işlerde çalışanların daha esnek bir çalışma düzenine sahip olması hedefleniyor.

ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ SÖZLEŞMEDE YER ALACAK

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Yapılan değişiklik kapsamında uzaktan ve işyerinde çalışma günleri önceden belirlenecek. Çalışanın hangi günlerde ofise geleceği, hangi günlerde evden çalışacağı ve günlük çalışma saatleri iş sözleşmesinde açık şekilde yazılacak.

Böylece hem çalışan hem de işveren açısından çalışma düzeninin daha net hale getirilmesi amaçlanıyor.

ŞİMŞEK: ESNEK ÇALIŞMA TÜRKİYE'NİN MENFAATİNE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda esnek çalışma modellerinin gündemde olduğunu belirtmişti.

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Şimşek, özellikle genç nüfusun iş gücüne katılımını artırmaya yönelik programlar kapsamında daha esnek çalışma modellerinin değerlendirildiğini ifade etmişti.

Bakan Şimşek, "Genç nüfus 15-29 yaş grubunda eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir" ifadelerini kullanmıştı.

KAMUDA DA UZAKTAN ÇALIŞMA GÜNDEMDEYDİ

Uzaktan çalışma modeli daha önce kamu tarafında da gündeme gelmişti. Bakan Şimşek, Kamu Tasarruf Paketi kapsamında yaptığı açıklamada kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceğini söylemişti.

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Bu kapsamda mesai saatlerinde değişiklik yapılmadan, çalışanların işlerini farklı çalışma ortamlarından sürdürebileceği modeller üzerinde çalışmalar yürütüleceği belirtilmişti.

ORTA VADELİ PROGRAM'DA DA YER ALDI

Uzaktan ve esnek çalışma modelleri, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da çalışma hayatına yönelik hedefler arasında gösterildi.

Programda, iş ve yaşam dengesinin güçlendirilmesi, çalışan verimliliğinin artırılması ve farklı istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Ayrıca çalışma günlerinin düzenlenmesi ve esnek süreli istihdam seçeneklerinin yaygınlaştırılması için yeni adımlar atılması planlanıyor.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma modeli, çalışanların klasik 09.00-18.00 mesai düzeni ve sabit ofis ortamı dışında daha farklı çalışma seçeneklerine sahip olmasını ifade ediyor.

Bu modelde çalışanlar; zaman, mekan veya çalışma programı açısından daha fazla esneklik kazanabiliyor.

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Uzaktan çalışma, hibrit çalışma, esnek saat uygulamaları ve farklı çalışma planları bu kapsamda değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’de çalışma hayatında dijitalleşme ve değişen iş modellerine uyum sağlayacak yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.