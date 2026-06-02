Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMilyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Mesai takibine fren, sistem değişiyor
HaberlerUzmanpara

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Mesai takibine fren, sistem değişiyor

02.06.2026 - 09:59 | Son Güncellenme:

#Kişisel Veriler#Mesai Takibi#Biyometrik Veri

Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iş yerlerinde parmak izi, yüz tanıma, retina taraması ve benzeri biyometrik verilerle mesai takibi yapılmasını hukuka aykırı buldu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Mesai takibine fren, sistem değişiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID/NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması yönünde ilke kararı verdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Emekli ve memur zammı için kritik hesap!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekli ve memur zammı için kritik hesap!Haberi Görüntüle

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, KVKK'ye ulaşan ihbar ve şikayetler arasında en çok karşılaşılan hususlardan biri çalışanların mesai takibini dijitalleşme ve güvenliği artırma amacıyla kurulan biyometrik sistemlere ilişkin oldu.

Parmak izi, yüz tanıma sistemi, iris veya retina taraması şeklindeki biyometrik tanıma sistemlerinin hızlı, doğru ve manipülasyona dirençli özellikleriyle cazip göründüğüne işaret edilen kararda, "kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında son derece hassas bir alanı oluşturduğu" değerlendirmesine yer verildi.

Haberin Devamı

"İşçi-işveren ilişkisinde yapısal güç dengesizliği" bulunduğuna dikkati çekilen kararda, işçiden konuyla ilgili "açık rıza" alınmasının özgür iradeye dayanıp dayanmadığı hususunda da ciddi tereddütler içerdiği ifade edildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Yatırımı olanlar dikkat: Altın için tahminler değişti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYatırımı olanlar dikkat: Altın için tahminler değiştiHaberi Görüntüle

"Açık rıza" kapsamında biyometrik veri işleme faaliyetlerinin, yalnızca hukuki sebebe değil aynı zamanda ölçülülük, gereklilik ve veri minimizasyonu ilkelerine de uygun olması gerektiği vurgulanan kararda, "Yasal düzenlemeler ile işverenin çalışma sürelerini takip etmesi ve belgelemesi yönünden hukuki çerçeve çizilmiş olmakla birlikte takibin biyometrik tanımlama sistemleriyle yapılmasını öngören açık kanuni bir düzenleme bulunmadığından mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesi hukuka aykırılık teşkil edebilecektir." açıklaması yapıldı.

Haberin Devamı

Biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla yalnızca açık rıza şartına dayanılarak işlenmesinin yeterli bir hukuki zemininin bulunmadığı aktarılan kararda, ayrıca ölçülü de olmadığı belirtildi.

Haberin Devamı

"MESAİ TAKİBİ ALTERNATİF YOLLARLA YAPILSIN"

KVKK'nin kararında, mesai takibinin biyometrik tanımlama sistemleri yerine şifreli kart veya PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID/NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiği kaydedildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesinin veri sorumlularınca sağlanması gerektiği vurgulanan kararda, buna uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ümit Karan için karar İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Ümit Karan için karar! İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Liverpooldan Galatasaraya Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Liverpool'dan Galatasaray'a! Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Özgür Özel kürsüde CHP grup toplantısında Hain Kemal sesleri
Özgür Özel kürsüde! CHP grup toplantısında 'Hain Kemal' sesleri
Karaköyde ABDli fenomene şok Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Karaköy'de ABD'li fenomene şok! Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKILIÇ SIRRI
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOzan Güven için halk mahkemesi!
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğlu‘TBMM kendini mahkeme yerine koymaz’
Eren Aka
Eren AkaBelediye suyu neden 20 lira?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFilm gibi müze soygunu film oluyor
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular ALS hastası Ramazan Şenin organları ailesi tarafından bağışlandı
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular! ALS hastası Ramazan Şen'in organları ailesi tarafından bağışlandı