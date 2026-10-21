Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret için 2 ayrı zam hesabı

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için zam beklentileri gündemde. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Hangi zam oranları öne çıkıyor? İşte olası artış senaryoları ve yeni ücret hesabı…

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Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrette yüzde 30 civarında artış beklediğini belirterek ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL’ye ulaşabileceğini söyledi. Zam görüşmelerinde vergi yükü, kira yardımı ve çocuk sayısına göre desteklerin de ele alınması gerektiğini ifade eden Bayram, bölgesel asgari ücret önerisini de gündeme getirdi.

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, çalışanların alım gücünün korunması için ücret artışının yanında farklı destek mekanizmalarının da tartışılması gerektiğini belirtti. Bayram, vergi uygulamalarından sosyal yardımlara, işverene verilen desteklerden şehirler arasındaki yaşam maliyeti farklarına kadar birçok başlığın müzakere masasında yer almasının önemine dikkat çekti.

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Yeni dönem asgari ücretine ilişkin iki farklı zam senaryosunu değerlendiren Bayram, kendi beklentisinin yüzde 30 civarında olduğunu açıkladı. Bayram’a göre çalışanların refahının korunması için yapılacak düzenlemelerin, ücret artışının yıl içindeki etkisini de gözetmesi gerekiyor.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİ AYRI ZAM HESABI

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Bayram, açıklamasında mevcut asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak ifade ederek yıl sonu enflasyonu ve gelecek yılın enflasyon hedefi üzerinden değerlendirmede bulundu.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 civarında gerçekleşmesini beklediğini belirten Bayram, 2027 yılı için hedeflenen yüzde 21’lik enflasyonla birlikte düşünüldüğünde iki oranın ortalamasının yüzde 25’e karşılık geldiğini söyledi. Önceki dönemde gerçekleşen ve hedeflenen enflasyonun birlikte dikkate alındığını hatırlatan Bayram, benzer bir yöntem izlenmesi halinde yüzde 25 civarında zam ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

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Bayram’ın açıklamasında esas aldığı 28 bin 75 TL üzerinden hesaplandığında, yüzde 25’lik artış asgari ücreti yaklaşık 35 bin 94 TL’ye, yüzde 30’luk artış ise yaklaşık 36 bin 498 TL’ye taşıyor.

“YÜZDE 30 CİVARINDA ARTIŞ BEKLİYORUM”

Bayram, kendi beklentisinin gerçekleşen enflasyonun esas alınması yönünde olduğunu belirtti. Bu dönemde gelecek yılın enflasyon hedefinin hesaplamaya dahil edilmeyebileceğini ifade eden Bayram, artışın en az yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen enflasyon kadar olacağını düşündüğünü söyledi.

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Bu çerçevede yüzde 30 civarında bir zam öngördüğünü açıklayan Bayram, asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine ulaşabileceğini dile getirdi.

Bayram’ın değerlendirmesinde, zam oranının belirlenmesi kadar çalışanların yıl boyunca bu artıştan ne ölçüde yararlanabildiği de öne çıktı. Vergi yükü ve temel yaşam giderleri nedeniyle ücretlerdeki artışın etkisinin azalabildiğini belirten Bayram, bu alanlarda da adım atılması gerektiğini ifade etti.

VERGİ İSTİSNASI İÇİN DÜZENLEME ÖNERİSİ

Bayram’ın üzerinde durduğu başlıklardan biri de ücretlerdeki vergi istisnasının uygulanma biçimi oldu. Mevcut uygulamayı eleştiren Bayram, asgari ücrete karşılık gelen gelir tutarının vergi hesabında ele alınış şeklinin çalışanların yıl içindeki kazancını etkilediğini söyledi.

Bayram, kendi değerlendirmesine göre istisna kapsamındaki tutarın gelirden düşülmesi gerektiğini, uygulamada ise hesaplanan vergi üzerinden indirim yapıldığını belirtti. Bu durumun ücretlilerin yılın ilerleyen aylarında karşılaştığı vergi yükünü artırdığını ifade etti.

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Özellikle ağustos ve eylül aylarına gelindiğinde vergi kesintilerinin maaş üzerindeki etkisinin belirginleştiğini söyleyen Bayram, bazı ücretlilerin kazancının en az dörtte birini vergiye ayırmak zorunda kaldığını dile getirdi. Bayram, önerdiği yönde bir düzenlemeyle çalışanların eline geçen net tutarın artırılabileceğini belirtti.

KİRA, GİYECEK VE YAKACAK YARDIMI GÜNDEME GELMELİ

Çalışanların refahını desteklemek için ücret zammıyla birlikte sosyal yardımların da değerlendirilmesini isteyen Bayram, konut ve kira yardımı, giyecek yardımı ve yakacak desteği gibi seçenekleri sıraladı.

Bu başlıkların memurlar açısından da ele alınabileceğini belirten Bayram, çalışanların geçim şartlarının uzun vadeli bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Refahı korumaya yönelik adımların yüksek enflasyon dönemlerinin ardından da sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

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Bayram’ın önerileri arasında, temel harcamalara yönelik desteklerin çalışanların bütçesine doğrudan katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi de yer aldı.

Türkiye’de doğurganlık oranındaki düşüşe de değinen Bayram, bu konuyu “milli güvenlik meselesi” olarak değerlendirdiğini söyledi. Çalışanlara çocuk sayısına göre vergi avantajı sağlanmasının gündeme alınabileceğini belirtti.

Daha fazla çocuk sahibi olan çalışanlara vergi indirimi uygulanabileceğini ifade eden Bayram, böylece ailelerin eline geçen ücretin artırılabileceğini dile getirdi.

Önerdiği modelde devletin vergi gelirinin bir bölümünden feragat edebileceğini söyleyen Bayram, işverene ilave maliyet yüklenmeden çalışanların desteklenmesinin mümkün olabileceğini belirtti. Bu yaklaşımın aile bütçelerine katkı sağlarken çocuk sahibi olmayı teşvik edebileceğini ifade etti.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILABİLİR

Bayram, işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin de yeni dönemde yeniden değerlendirilmesini önerdi. Açıklamasında aylık desteğin 1.270 TL olarak uygulandığını belirten Bayram, ücret artışıyla birlikte bu tutarın 1.500-1.600 TL civarına çıkabileceğini söyledi.

Desteğin daha yüksek bir seviyeye taşınmasının da düşünülebileceğini ifade eden Bayram, bunun ücret artışları için işverenlere alan açabileceğini dile getirdi. Bayram’a göre destek tutarında yapılacak ilave artış, çalışanlara daha fazla katkı sunulmasını kolaylaştırabilir.

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Şehirler arasındaki yaşam maliyeti farklarına dikkat çeken Bayram, bölgesel asgari ücret önerisini de yineledi. Büyükşehirlerde çalışanların, özellikle kira giderleri nedeniyle daha yüksek harcamalarla karşılaştığını belirtti.

İllerin gelişmişlik düzeyi ve bölgelerin refah şartları dikkate alınarak farklı ücret uygulamalarının değerlendirilebileceğini söyleyen Bayram, böyle bir yaklaşımın çalışanların alım gücüne katkı sunabileceğini ifade etti.

ZAM ORANI ÖZEL SEKTÖR İÇİN DE REFERANS

Asgari ücret artışının özel sektördeki diğer ücretleri de etkilediğini belirten Bayram, farklı iş kollarında yapılacak zamlar için bu oranın referans alındığını söyledi.

İşçi ve işverenin yıl içerisinde kendi aralarında anlaşarak ücretleri güncelleyebildiğini hatırlatan Bayram, asgari ücret görüşmelerinin bu nedenle geniş bir çalışan kesimi tarafından takip edildiğini ifade etti. Bayram, yeni dönem görüşmelerinde ücret artışıyla birlikte vergi ve yan haklara ilişkin taleplerin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.