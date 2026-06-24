Milyonlarca emekli ve memur ne kadar zam alacak? İşte piyasada konuşulan oranlar!

Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını büyük ölçüde şekillendirdi. Buna göre 5 aylık enflasyon yüzde 16,60 seviyesine ulaştı ve bu oran şimdiden emeklilerin alacağı artış için taban seviyeyi oluşturdu. Memur ve memur emeklileri tarafında ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte hesaplandığında şu an için toplam artış yüzde 12,41 seviyesinde bulunuyor.

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HAZİRAN VERİSİ KRİTİK ROL OYNAYACAK

Ancak nihai tablo Haziran ayı verisiyle netleşecek. Piyasa beklentilerine göre Haziran enflasyonunun yüzde 1 ile yüzde 1,70 arasında değişmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise ortalama beklenti yüzde 1,36 seviyesinde yer aldı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18,19 seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

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ZAM ORANLARI SENARYOLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 18,19’a yükselecek. Memur ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte toplam artışın yüzde 13,93 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran enflasyonunun daha yüksek gelmesi halinde ise bu oranların yüzde 19’lara yaklaşabileceği ifade ediliyor.

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Bir diğer senaryoya göre Haziran enflasyonunun yüzde 2,25 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 19,23’e yükselecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 19,23 olurken, memur ve memur emeklileri için toplam artış yüzde 14,93 seviyesine çıkacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME MASADA

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Öte yandan en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme de gündemde yer almaya devam ediyor. Mevcut 20 bin lira seviyesindeki en düşük emekli aylığının, olası zam oranlarına paralel olarak 23 bin 500 lira bandına yükseltilmesi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Aynı şekilde en düşük memur maaşı ve memur emeklisi aylıklarında da önemli artışlar bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARINDA YENİ TABLO

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Senaryolara göre en düşük memur maaşının 61 bin 890 liradan 70 bin lira bandının üzerine çıkması, en düşük memur emeklisi aylığının ise 27 bin 772 liradan 31 bin lira seviyesini aşması öngörülüyor.

EK ÖDEMELER DE YÜKSELECEK

Emekli maaşlarında yalnızca ana tutar değil, ek ödeme kalemleri de zamdan etkilenecek. Kök maaş üzerinden hesaplanan ve yüzde 4 ila 5 arasında değişen ek ödeme oranları, artış sonrası yeniden hesaplanacak ve emeklilerin banka hesaplarına yatan toplam tutar yukarı yönlü güncellenecek.

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SON KARAR 3 TEMMUZ’DA

Tüm bu tabloyla birlikte gözler tamamen 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonuna çevrilmiş durumda. Açıklanacak veriyle birlikte hem emekli hem de memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı netleşecek ve Temmuz ayı itibarıyla yeni maaşlar hesaplara yansımaya başlayacak.